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Спецпосланець США оголосив про вихід з переговорів щодо Гази

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Спецпосланець США оголосив про вихід з переговорів щодо Гази
Раніше ХАМАС подав відповідь на пропозицію Ізраїлю та США щодо тимчасового припинення вогню
фото: Reuters

США припиняють переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС: Віткофф звинувачує бойовиків у недобросовісності

Сполучені Штати Америки заявили про вихід з переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, посилаючись на те, що бойовики не ведуть діалог серйозно. Спеціальний посланець США Стів Віткофф у четвер заявив, що остання відповідь ХАМАС на переговорах у Досі «продемонструвала його небажання припинити бойові дії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

«Здається, що ХАМАС не діє скоординовано або добросовісно», – наголосив Віткофф, який напередодні відвідав Європу для обговорення ситуації в Газі та угоди про припинення вогню. Він додав, що тепер США «розглянуть альтернативні варіанти повернення заручників додому та спробують створити стабільніше середовище для народу Гази».

Провал переговорів стався на тлі спроб Віткоффа відновити крихке припинення вогню, яке було укладено під час переходу між адміністраціями Байдена та Трампа, але провалилося у березні. З того часу Ізраїль взяв Газу під майже повну облогу, і, за даними ООН, майже кожна третя людина в анклаві не їсть кілька днів.

Як підкреслює видання, наразі незрозуміло, яку тактику використовуватиме Вашингтон, щоб покласти край війні. Деякі аналітики припускають, що заява Віткоффа може бути переговорною тактикою, щоб змусити ХАМАС змінити курс.

«Шкода, що ХАМАС діяв таким егоїстичним чином», – сказав Віткофф. «Ми рішуче налаштовані прагнути припинення цього конфлікту та встановлення постійного миру в Газі».

Хоча президент Дональд Трамп і сам Віткофф цього місяця висловлювалися оптимістично щодо процесу припинення вогню, дипломати та аналітики скептично ставилися до швидкого завершення цього давно застопореного процесу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху неодноразово відмовлявся обговорювати остаточне припинення бойових дій, тоді як ХАМАС, за словами деяких дипломатів, повільно реагує на нові пропозиції та неодноразово змінював свої вимоги.

Джонатан Панікофф, колишній високопоставлений співробітник розвідки США на Близькому Сході, вважає, що переговори можуть відновитися пізніше, оскільки такі процеси «часто починаються та припиняються». Він додав, що рішення США вийти з переговорів «відображає справжнє розчарування і, можливо, певну надію на те, що лише щира готовність зробити це переконає ХАМАС переглянути свою непохитність».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки погодили продаж нового військового пакету для України на $330 млн.

Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки США ухвалило ще два рішення щодо військової допомоги Україні.

Перше рішення стосується передачі обладнання для обслуговування та ремонту самохідних гаубиць M109 на $150 млн.

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Теги: Стів Віткофф США сектор Гази Ізраїль ХАМАС

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