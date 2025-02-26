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Третій термін для Трампа? ЗМІ розповіли, як цю ідею просувають прибічники президента

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Третій термін для Трампа? ЗМІ розповіли, як цю ідею просувають прибічники президента
Незважаючи на ентузіазм прихильників, юридичні експерти зазначають, що ухвалення поправки до Конституції буде надзвичайно складним завданням
фото: Reuters

На нещодавній конференції консервативних політичних дій активісти презентували проєкт «Третій термін»

Прихильники президента США Дональда Трампа ініціюють зміну конституції, щоб дозволити йому балотуватися у 2028 році. Його союзники вже запропонували відповідну поправку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC.

Група прихильників президента США Дональда Трампа ініціюють зміни конституції США, щоб дозволити йому залишатися на посаді президента ще один термін. Сам Трамп не висловився проти цієї ініціативи, а його соратники активно просувають цю ідею серед консервативних виборців.

Згідно з 22-ю поправкою до конституції, одну особу не можна обирати президентом більше ніж двічі. Однак конгресмен-республіканець від штату Теннессі Енді Оглз уже подав резолюцію про внесення змін до конституції, що дасть змогу розширити термін президентських повноважень до 12 років.

На нещодавній конференції консервативних політичних дій (CPAC) біля Вашингтона активісти презентували проєкт «Третій термін», який закликає підтримати зміни до конституції.

Один з організаторів ініціативи, Шейн Трехо, заявив, що мета кампанії – переконати консервативних республіканців підтримати запропоновану поправку.

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон також підтримав цю ініціативу, заявивши: «Ми хочемо Трампа у 28-му. Ось чого вони не можуть винести. Така людина, як Трамп, з'являється тільки раз або два в історії країни».

Незважаючи на ентузіазм прихильників, юридичні експерти зазначають, що ухвалення такої поправки буде надзвичайно складним завданням, оскільки вона потребуватиме схвалення двох третин Конгресу і ратифікації трьома чвертями штатів.

До слова, член Палати представників США від Республіканської партії Клаудія Тені запропонувала оголосити нове державне свято з нагоди дня народження Дональда Трампа. Про це пише The Independent.

Конгресвумен Нью-Йорка внесла на розгляд законопроєкт про те, щоб зробити день народження президента Дональда Трампа офіційним федеральним святом. Тені пропонує, щоб День прапора США, який відзначається 14 червня і збігається з днем ​​народження Трампа, називався «Днем народження президента Дональда Трампа та прапора».

Нагадаємо, британська газета The Independent проаналізувала коло найближчих прихильників президента США Дональда Трампа та представила можливих кандидатів від Республіканської партії у президентських перегонах у 2028 році.

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Теги: США Дональд Трамп активісти президент

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