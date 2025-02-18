«Угода як для держави-агресора». ЗМІ розкрили умови, які поставив Трамп щодо корисних копалин

12 лютого 2024 року Міністр фінансів США привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу США

«Зеленський не очікував, що зіткнеться з умовами, які зазвичай застосовуються до держав-агресорів, які зазнали поразки у війні»

Запропонована США угода про доступ до природних ресурсів України передбачає контроль Вашингтона над мінеральними та нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою. Про це повідомляє The Telegraph.

Британське видання стверджує, що отримало доступ до проєкту угоди, яку пропонує адміністрація президента США. З документа випливає, що вимоги Дональда Трампа виходять далеко за межі контролю США над найважливішими корисними копалинами України. Воно стосується всього – від портів та інфраструктури до нафти та газу.

Передбачається, що Вашингтон та Київ мають сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що ворожі сторони конфлікту не матимуть вигоди від відновлення України.

Адміністрація Трампа хоче, щоб США забирали 50% від поточних доходів, які отримує Україна від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості всіх нових ліцензій на видобуток ресурсів, виданих третім особам.

В угоді також йдеться, що стосовно всіх майбутніх ліцензій США матиме право переважної купівлі корисних копалин, придатних для експорту.

The Telegraph звертає увагу, що президент України Володимир Зеленський сам запропонував ідею надати США доступу до українських ресурсів. Він, як вважає видання, припускав, що якщо американські компанії почнуть діяльність в Україні, це не дозволить Росії знову напасти, адже деякі родовища корисних копалин знаходяться поблизу лінії фронту.

«Ймовірно, Зеленський не очікував, що зіткнеться з умовами, які зазвичай застосовуються до держав-агресорів, які зазнали поразки у війні. Вони гірші за фінансові санкції, накладені на Німеччину і Японію після їх поразки в 1945 році. Якби проєкт ухвалили, вимоги Трампа склали б більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором», – дійшли висновку в The Telegraph.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова.

Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

Врешті-решт Зеленський наголосив на необхідності включення до угоди положень про гарантії безпеки для України. «Питання ж не в тому, що просто забрати ресурс – тобто питання в тому, що ти інвестуєш, щоб без цього ресурсу щось було. Ми не країна сировини. І мені здається, що цей момент, що ми не країна сировини, він повинен чітко бути відображений в документі», – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що подібні домовленості укладалися між різними країнами у різний час, тож у цьому немає «нічого нового».