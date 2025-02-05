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Пошта США зупиняє прийом посилок з Китаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пошта США зупиняє прийом посилок з Китаю
Отримати китайські товари у США стане складніше
фото із відкритих джерел

Поштова служба США призупинила прийом посилок із КНР

Поштова служба Сполучених Штатів призупинила прийом посилок із Китаю. Як пише South China Morning Post, американська пошта не надала жодних пояснень причин припинення.

При цьому, за даними видання, прийом листів та бандеролей із КНР триває. Поки неясно, чи пов'язаний цей крок з митами Пекіна, рішення про які було прийнято у відповідь на введені раніше адміністрацією президента США Дональда Трампа мита на китайські товари, зазначає SCMP.

Нагадаємо, 1 лютого Трамп підписав виконавчий указ про застосування тарифів щодо товарів із Канади, Китаю та Мексики. Згідно з документом, на товари з КНР запроваджуються додаткові мита у розмірі 10%.

Пізніше Трамп відклав заплановане на 4 лютого введення 25% мита на мексиканські та канадські товари. Але щодо Китаю такої відстрочки не було.

У відповідь на ці заходи держрада КНР видала указ, згідно з яким з 10 лютого 2025 року країна запроваджує мита на імпорт американських енергоресурсів. Нафта обкладатиметься митом у розмірі 10%, вугілля та ЗПГ – 15%. Крім того, митом у 10% оподатковуватимуться американські багатолітражні автомобілі, пікапи та сільськогосподарська техніка.

 До слова, президент США Дональд Трамп знову пригрозив країнам БРІКС 100% митами, якщо вони спробують створити нову валюту.

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Теги: Китай торгівля Дональд Трамп імпорт політика пошта

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