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Оголені політики, гроші падають із неба. Трамп виставив ШІ-відео «майбутнього Сектора Гази»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Оголені політики, гроші падають із неба. Трамп виставив ШІ-відео «майбутнього Сектора Гази»
ШІ зообразив Трампа та Нетаньягу засмагаючими біля басейну
колаж: glavcom.ua

На ШІ-відео Сектор Гази без руйнувань, всюди зображення Трампа, а Ілон Маск постійно їсть піцу

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїх соцмережах відео, в якому показав своє бачення майбутнього Сектора Гази, згенероване штучним інтелектом (ШІ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram Трампа.

Ролик починається зі сцен руйнувань у Секторі Гази, тотально зруйнованому військовою операцією Ізраїлю у відповідь на атаку терористів ХАМАС на державу 7 жовтня, та з напису «Газа 2025... Що далі?».

Далі на відео показана територія з екзотичними пляжами, хмарочосами, розкішними яхтами та людьми, які веселяться. З неба падають гроші, чоловік, дуже схожий на Ілона Маска, їсть хліб та піцу, бородаті чоловіки танцюють у прозорих спідницях, дитина тримає гігантську золоту кулю у формі голови Трампа.

Також у ролику Трамп танцює з легко одягненою жінкою в нічному клубі, нібито Ілон Маск обсипає людей грошима, височіє будівля «Трамп-Газа», на полицях продають золоті сувеніри з символікою Трампа, а посеред площі стоїть гігантська золота статуя Трампа.

Наприкінці Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засмагають оголені біля басейну.

Відео супроводжує танцювальний трек з текстом: «Дональд Трамп звільнить вас, принісши життя для всіх, більше ніяких тунелів, ніякого страху, «Трамп-Газа» нарешті тут».

Надаємо, нещодавно Трамп закликав виселити з Гази приблизно два мільйони палестинців. Трамп раніше заявляв, що Сполучені Штати Америки візьмуть під свій контроль Сектор Гази та перетворять її на «Рив’єру Близького Сходу», хоча палестинцям не дозволять повернутися.

Правозахисні групи широко заявляли, що цей план прирівнюється до примусового вигнання, потенційного військового злочину . Європейські країни також переважно засудили план Трампа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху високо оцінив цю ідею та заявив, що Ізраїль готується її реалізувати.

Ізраїльський прем'єр Нетаньягу називає американського лідера найкращим другом та відзначає готовність Трампа «мислити нестандартно зі свіжими ідеями». 

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набула чинності 19 січня.

Раніше стало відомо, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Як нагадало видання, Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

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Теги: сектор Гази Ілон Маск Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу штучний інтелект Ізраїль

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