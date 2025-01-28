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Зеленський зідзвонився із Нетаньягу на тлі розмов про можливу передачу Ізраїлем зброї

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський зідзвонився із Нетаньягу на тлі розмов про можливу передачу Ізраїлем зброї
Зазначається, що розмову провели з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіцу-Біркенау
фото: Zelenskiy / Official

«Розглянули поточні двосторонні питання й домовилися продовжувати тісний контакт у майбутньому»

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це йдеться на офіційних сторінках президента.

Розмову провели з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіцу-Біркенау. Зеленський також висловив співчуття ізраїльському народові у зв’язку з трагедією Голокосту.

Окрім того, президент привітав початок звільнення заручників – йдеться про обмін бранців між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС після узгодження перемир’я в Секторі Гази.

«Окремо обговорили підтримання партнерських відносин, зокрема зі Сполученими Штатами й президентом Трампом. Розглянули поточні двосторонні питання й домовилися продовжувати тісний контакт у майбутньому», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, 21 січня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель. Під час зустрічі посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.

У диппредставництві відзначили, що ця ініціатива є «важливим кроком у визнанні спільних загроз», з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання.

Згодом вже посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заперечив інформацію про ізраїльську ініціативу передати Україні захоплену у Лівані ізраїльськими військовими зброю російського виробництва. «Річ не йде про ініціативу Ізраїлю. Є тут якийсь «зіпсований телефон». Хтось щось недозрозумів», – зазначив посол.

За словами Бродського, заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель подавала такий законопроєкт, коли ще була депутаткою, але він не був ухвалений.

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Теги: Володимир Зеленський президент ХАМАС звільнення обмін Беньямін Нетаньягу Ізраїль

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