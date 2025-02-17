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Хто стане наступником Дональда Трампа у 2028 році: Independent назвала кандидатів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Хто стане наступником Дональда Трампа у 2028 році: Independent назвала кандидатів
Зліва направо: Дональд Трамп-молодший, Вівек Рамасвамі, Гленн Янгкін, які потенційно можуть зайняти крісло Трампа
колаж: Іndependent

ЗМІ розглядають низку кандидатів на крісло Трампа, проте у кожного із них є певні «камені спотикання» на шляху до перемоги 

Британська газета The Independent проаналізувала коло найближчих прихильників президента США Дональда Трампа та представила можливих кандидатів від Республіканської партії у президентських перегонах у 2028 році.

Одним із них може стати сам Трамп, який неодноразово, в основному жартома, натякав, що може знову балотуватися в майбутньому. 

Як пишуть журналісти, «немає нікого, кому Дональд Трамп довіряє більше, ніж собі».  До того ж, Верховний суд США очолює консервативну більшість, яка з великою готовністю може переписати кілька пунктів у Конституції США.

Також можливим кандидатом від республіканців може стати Дональд Трамп-молодший, який брав активну участь у становленні віцепрезидента Джея Ді Венса як напарника Трампа з перших днів у політиці. Тому якщо Венс «здригнеться», то його база підтримки, швидше за все, миттєво перейде до Трампа-молодшого.

Суперечливим, проте можливим варіантом на роль президента журналісти назвали Гленна Янгкіна. У 2024 році губернатор Вірджинії намагався не брати участь у розмові про обрання його віцепрезидентом при Трампі. Причина була очевидною: він не вважав цю роль «гарантованою шашкою», як амогла би перетворитися на заявку на 2028 рік, і шукає інші способи заручитися підтримкою електорату, яка йому знадобиться, «щоб розпочати виборчий пробіг».

Вівек Рамасвамі, якого президент США Дональд Трамп обрав на посаду керівника Департаменту державної ефективності (DEGE) разом з бізнесменом Ілоном Маском, нещодавно оголосив, що залишає свою посаду. Але саме він потрапив до переліку можливих кандидатів на крісло Трама. Дональд Трамп любить підтримувати переможця, і Вівек Рамасвамі ще один такий. Однак це може змінитися, оскільки Рамасвамі публічно схиляється до балотування на посаду губернатора Огайо, одного з колишніх штатів, де Трамп домінував у своїх трьох президентських перегонах, пише The Independent. 

Ще одним можливим кандидатом видання називає губернатора Флориди Рона Десантіса. Як вважає The Independent, найгірша якість губернатора в очах Трампа, а саме його позиція проти президента у 2024 році, також є його найбільшою перевагою. Але при цьому Десантіс не має міцних альянсів усередині Республіканської партії.

Одним із найсильніших кандидатів видання вважає чинного держсекретаря США Марко Рубіо. Він відпрацював два терміни у Палаті представників і був переобраний на третій у 2022 році, при цьому явно має президентські амбіції. До того ж має велику кількість прихильників у Республіканській партії. Але його головною слабкістю є найменша лояльність проєкту Трампа MAGA (Make America Great Again – «Главком»), підсумовує видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп впевнений, що Володимир Путін прагне зупинити бойові дії в Україні. 

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Теги: Дональд Трамп партії Марко Рубіо

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