Чому Путін радісно закрутив хвостом перед Трампом

Путін іншим нічого подібного не пропонував

Російській недоімперії виявляється катастрофічно не вистачає західних інвестицій та технологій

Путін офіційно оголосив, що готовий продавати свої метали та мінерали США за американські долари.

Тобто, коли Путін десятиріччями гнівно розповідав країнам глобального Півдня, що американські «імперіалісти» за безцінь скуповують їхні ресурси, він їм просто заздрив.

Варто було головному «імперіалістові» кинути погляд на російські простори, як їхній вождь радісно закрутив хвостом.

Тут для України є дві новини.

Перша – повчальна. Розмови про чиїсь небачені ресурси, які «легко» можна отримати, є поширеним прийом політичних торгів та маніпуляцій.

Бо небачені прибутки будуть (можливо) колись, а політичний результат можна отримати вже сьогодні. Головне – знати кому це пропонувати і чітко розуміти заради чого це робиться.

Прийом цей, до речі, є доступним для всіх учасників міжнародних відносин…

Друга новина – хороша.

Російській недоімперії виявляється катастрофічно не вистачає західних інвестицій та технологій. Саме західних. Бо ні Китаю, ні ніяким учасникам БРІКС Путін нічого подібного не пропонував.

Пафосна російська «дедоларизація» закінчилася так само як і «денацифікація».