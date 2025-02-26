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Трамп запропонує «золоті карти» для охочих переїхати: яка ціна та умови

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп запропонує «золоті карти» для охочих переїхати: яка ціна та умови
Трамп не проти запропонувати варіант для переїзду російських олігархів
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Трамп може дозволити отримувати «золоті карти» для перебування у США російським олігархам

Президент США Дональд Трамп заявив, що США продаватимуть за $5 млн так звані «золоті карти», які дадуть право іноземцям жити та працювати у США. Про це інформує «Главком» із посиланням на CNN.

«Ми збираємося встановити ціну на цю карту в розмірі близько $5 млн, і це дасть привілеї по грін-карті, а також дозволить отримати громадянство. І заможні люди приїжджатимуть до нашої країни, купуючи цю картку», – розповів журналістам Трамп в Овальному кабінеті.

Грін-карта (також Зелена карта, грінкард, від англ. green card), офіційна назва United States Permanent Resident Card, або Form I-551) – посвідчення особи або так звана ідентифікаційна карта (основний варіант форми I-551), що підтверджує наявність у іноземця права на  проживання у США. 

Міністр торгівлі США Говард Латник, який був присутній на зустрічі, зазначив, що «золота карта» замінить урядову програму отримання віз іммігрантів-інвесторів EB-5.

«Звичайно, їм (покупцям, – «Главком») доведеться пройти перевірку», – додав Латник.

Трамп сказав, що продаж карток почнеться приблизно через два тижні, і припустив, що таких карток можуть бути продані мільйони.

На питання, чи розглядає він можливість продажу карток російським олігархам, Трамп відповів: «Так, можливо. Я знаю кілька російських олігархів – дуже приємні люди».

Нагадаємо, генеральні прокурори 22 штатів подали у два федеральні окружні суди позов до президента Трампа, щоб заблокувати виконавчий наказ, в якому йдеться про відмову щодо визнавання дітей несанкціонованих іммігрантів, народжених у США, громадянами. 

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Теги: США Дональд Трамп політика громадянство росіяни

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