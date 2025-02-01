Радник Банкової не стримався, коли його попросили сплатити готівкою

Милованов влаштував скандал в одному з готелів Умані

Колишній міністр економіки, президент «Київської школи економіки» та позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов влаштував скандал у одному з готелів Умані. Що спровокувало його гнів, посадовець розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Учора був в Умані, і мене попросили в готелі заплатити тільки готівкою. Я повертався з Миколаєва де зустрічався (також) і з військовими. Я не витримав і влаштував скандал – я сказав адміністратору, що вони не платять податки, а через це у військових немає спорядження. Адміністратор не вибачилась, а почала мені брехати, що все готівку вони зараховують на ФОП і платять всі податки. Ну або можна на карточку. Я її попросив не брехати і просто знати, що я про них думаю», – написав гнівний пост Милованов.

«Як ми можемо виграти війну, якщо одні воюють, інші не зовуть платити податки, а треті крадуть ті податки, що заплачені. Ну а ще є четверті, хто неефективно витрачає ті податки, що вдалось зібрати і не вкрали», – обурився Милованов.

Як повідомляв «Главком», на початку цього року розгорівся скандал, пов’язаний із прізвищем Тимофія Милованова. Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.