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Трамп і Путін зустрінуться в Белграді? Український дипломат оцінив ідею президента Сербії

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп і Путін зустрінуться в Белграді? Український дипломат оцінив ідею президента Сербії
Володимир Толкач вважає, що Сербія – не найкращий майданчик для проведення цих переговорів
фото з відкритих джерел

Посол Толкач: «Не бачу необхідності в переговорах Путіна і Трампа у Белграді»

Лідер Сербії Александар Вучич нещодавно заявив, що Белград може відіграти роль посередника у переговорах Путіна і Трампа. Посол України у Сербії Володимир Толкач в інтерв’ю «Главкому» зазначив, що особисто він не бачить необхідності в переговорах Путіна і Трампа у Белграді.

Зокрема, Володимир Толкач вважає, що Сербія – не найкращий майданчик для проведення цих переговорів.

«Подібні речі попередньо ні з ким не погоджують. Особисто я не бачу необхідності проведення таких переговорів саме тут, у Белграді, оскільки враховуючи неприєднання Сербії до санкцій, цей майданчик не є найкращим з можливих. Залишаю право вирішувати тим, кого сюди запрошують», – пояснив Толкач.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни позиція сербів почала повільно, але все ж таки змінюватися на нашу користь. Загалом Сербія сприймає нас як дружню слов’янську країну попри те, що жителі країни не повністю розуміють причину російської агресії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Сербії Володимир Толкач.

До слова, Сербія розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї, якою постачала армію з часів СРСР. Про це в інтерв'ю газеті Novosti повідомив начальник генерального штабу республіки Мілан Мойсилович. За його словами, причиною такого рішення стали санкції проти Москви.

Також Сербія надасть Україні обладнання на суму понад €8 млн, включаючи генератори та трансформатори. Про це повідомив президент Сербії Александр Вучич.

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Теги: МЗС переговори президент Україна посол Сербія Дональд Трамп путін війна санкції росія Володимир Толкач

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