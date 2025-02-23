«Доки намордник не буде готовий». Експосол в США пояснив, чому не варто боятися заяв Трампа

За словами Чалого, треба дивитися не на останні заяви, а на зміни реальних дій США

Зараз завдання Дональда Трампа – посадити за стіл перемовин російського диктатора Путіна для досягнення припинення вогню. Трамп робить все, навіть те, що нам здається помилковим, – зокрема, намагається багато позицій російської сторони прийняти заздалегідь, аби тільки посадити Росію за стіл перемовин. Таку думку озвучив експосол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому».

Чалий наводить слова Ніцше: «Дипломатія полягає в тому, щоб гладити собаку доти, доки намордник не буде готовий». Та додає, що це один з варіантів тактики для того, аби посадити за стіл перемовин російського диктатора Путіна.

За словами колишнього посла, Трамп зараз у чомусь повторює позицію Володимира Зеленського, яку той ще до великої війни висловлював, коли казав, що зустрінеться з Путіним в Нормандії і все вирішить.

«Мовляв, зацікавлені у війні інші, а він все при зустрічі владнає. Росіяни дуже вправні в такому підході, і Трамп може потрапити в цю пастку. Або ж переграє Путіна, якщо той буде жадібний і впертий», – зазначив Чалий.

Він наголошує, що всі заяви зараз будуть мати довгострокові продовження, а деякі позиції можуть бути змінені аж до протилежних. Тому українцям треба «зараз добитися доступу головного американського вуха – аби українські позиції та наративи були передані без змін».

За словами Чалого, треба дивитися не на останні заяви, а на зміни реальних дій США.

«Поки на сьогодні відомо публічно, що країни погодились повернути до попередніх рівнів склад посольств після висилки свого часу розвідки під прикриттям, яка традиційно працює з двох сторін. І, до речі, висилка дипломатів не відбувалася в рамках санкцій, тобто санкції таким чином не знімаються. Це такий само жест, як ті ж самі звільнення чи помилування тих, хто сидить в тюрмах. Нам неприємно, що це виведення з ізоляції воєнних злочинців Путіна, але це двосторонні відносини США, і ми не можемо їм цього заборонити», – сказав експосол.

А щодо того, що Штати десь змінили санкційну політику чи зупинили постачання озброєнь – наразі ще такого нічого на сьогодні немає.

До слова, той факт, що президент США Дональд Трамп тримає в фокусі уваги Європу, Україну і російсько-українську війну – це великий позитив, який ми ще можемо недооцінювати. Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому».