День народження Трампа може стати національним святом у США – Independent

Конгресвумен Нью-Йорка вносить законопроєкт про те, щоб зробити день народження Трампа федеральним святом

У США запропонували заснувати нове державне свято імені Дональда Трампа

Член Палати представників США від Республіканської партії Клаудія Тені запропонувала оголосити нове державне свято з нагоди дня народження Дональда Трампа. Про це пише The Independent.

Конгресвумен Нью-Йорка внесла на розгляд законопроєкт про те, щоб зробити день народження президента Дональда Трампа офіційним федеральним святом. Тені пропонує, щоб День прапора США, який відзначається 14 червня і збігається з днем ​​народження Трампа, називався «Днем народження президента Дональда Трампа та прапора».

Свою ініціативу вона пояснила тим, що «жоден президент не був важливішим» для сучасної історії Сполучених Штатів, ніж Дональд Трамп, і нагадала, що у США вже є федеральне свято на честь іншого глави держави – Джорджа Вашингтона.

«Визначивши День народження Трампа та прапора федеральним святом, ми зможемо гарантувати, що внесок президента Трампа в американську велич і важливість американського прапора будуть назавжди закріплені законом», – каже політик.

Зазначимо, що минулого місяця колега Тені – республіканець Енді Оглс – запропонував змінити Конституцію США, щоб дозволити Трампу переобратися на третій президентський термін.

Нагадаємо, британська газета The Independent проаналізувала коло найближчих прихильників президента США Дональда Трампа та представила можливих кандидатів від Республіканської партії у президентських перегонах у 2028 році.