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Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії
фото ілюстративне

Кожна з умов так чи інакше стосується міжнародної підтримки Києва

Новообраний президент Чехії Петр Павел вважає можливим поновлення Україною територіальної цілісності в кордонах 1991 року. Про це він заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляють ЗМІ.

«Наразі ми бачимо, що Україна вже рік успішно захищає свою територію і відвойовує частини окупованих територій. Для успіху є великий потенціал. Але за умов», – наголосив Петр Павел. 

За його словами, їх нині три:

  • всі країни, які наразі надають допомогу, мають продовжувати це робити, щоби ЗСУ мали можливість тримати темп наступу
  • має бути забезпечена достатня фінансова підтримка України, щоби компенсувати всі втрати економіки.
  • західним країнам слід підтримувати той самий рівень санкційного режиму і бути дуже наполегливими в тому, щоби ізолювати Росію з точки зору отримання нею додаткових бюджетних надходжень. 

«Якщо все це зійдеться разом, може скластися ситуація, коли росія просто буде не в змозі підтримувати операції. І тоді Україна відновить контроль над своєю територією», – заявив президент Чехії. 

Він також акцентував увагу на тому, що розвиток подій на полі бою за останній рік показав: «можна бути готовими до будь-якого результату». Мало хто міг очікувати на початку війни, що українські Збройні сили зможуть протистояти такій великій армії. Багато хто вважав, що російська армія є однією з найбільш потужних у світі, зауважив Петр Павел. 

Нагадаємо, що у січні на президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців.

Вже наступного дня після перемоги він провів телефону розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Теги: Чехія деокупація санкції

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