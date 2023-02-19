Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії
Кожна з умов так чи інакше стосується міжнародної підтримки Києва
Новообраний президент Чехії Петр Павел вважає можливим поновлення Україною територіальної цілісності в кордонах 1991 року. Про це він заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляють ЗМІ.
«Наразі ми бачимо, що Україна вже рік успішно захищає свою територію і відвойовує частини окупованих територій. Для успіху є великий потенціал. Але за умов», – наголосив Петр Павел.
За його словами, їх нині три:
- всі країни, які наразі надають допомогу, мають продовжувати це робити, щоби ЗСУ мали можливість тримати темп наступу
- має бути забезпечена достатня фінансова підтримка України, щоби компенсувати всі втрати економіки.
- західним країнам слід підтримувати той самий рівень санкційного режиму і бути дуже наполегливими в тому, щоби ізолювати Росію з точки зору отримання нею додаткових бюджетних надходжень.
«Якщо все це зійдеться разом, може скластися ситуація, коли росія просто буде не в змозі підтримувати операції. І тоді Україна відновить контроль над своєю територією», – заявив президент Чехії.
Він також акцентував увагу на тому, що розвиток подій на полі бою за останній рік показав: «можна бути готовими до будь-якого результату». Мало хто міг очікувати на початку війни, що українські Збройні сили зможуть протистояти такій великій армії. Багато хто вважав, що російська армія є однією з найбільш потужних у світі, зауважив Петр Павел.
Нагадаємо, що у січні на президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців.
Вже наступного дня після перемоги він провів телефону розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
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