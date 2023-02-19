Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії

Кожна з умов так чи інакше стосується міжнародної підтримки Києва

Новообраний президент Чехії Петр Павел вважає можливим поновлення Україною територіальної цілісності в кордонах 1991 року. Про це він заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляють ЗМІ.

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«Наразі ми бачимо, що Україна вже рік успішно захищає свою територію і відвойовує частини окупованих територій. Для успіху є великий потенціал. Але за умов», – наголосив Петр Павел.

За його словами, їх нині три:

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всі країни, які наразі надають допомогу, мають продовжувати це робити, щоби ЗСУ мали можливість тримати темп наступу

має бути забезпечена достатня фінансова підтримка України, щоби компенсувати всі втрати економіки.

західним країнам слід підтримувати той самий рівень санкційного режиму і бути дуже наполегливими в тому, щоби ізолювати Росію з точки зору отримання нею додаткових бюджетних надходжень.

«Якщо все це зійдеться разом, може скластися ситуація, коли росія просто буде не в змозі підтримувати операції. І тоді Україна відновить контроль над своєю територією», – заявив президент Чехії.

Він також акцентував увагу на тому, що розвиток подій на полі бою за останній рік показав: «можна бути готовими до будь-якого результату». Мало хто міг очікувати на початку війни, що українські Збройні сили зможуть протистояти такій великій армії. Багато хто вважав, що російська армія є однією з найбільш потужних у світі, зауважив Петр Павел.

Нагадаємо, що у січні на президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців.

Вже наступного дня після перемоги він провів телефону розмову з президентом України Володимиром Зеленським.