Як позбавити РФ засобів ведення війни – пропозиції від Шмигаля

Прем’єр-міністр України наполягає на включенні російської атомної галузі до 10-го санкційного пакета ЄС

Санкційний тиск на Росію треба посилювати, адже агресора слід позбавити засобів ведення війни і змусити платити високу ціну за свої воєнні злочини. На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 14 лютого, повідомляє департамент комунікацій секретаріату Кабінету міністрів.

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«Головні джерела фінансування війни мають бути перекриті. Насамперед, це стосується російської нафти й атомної енергетики. На жаль, ворог продовжує на цьому заробляти», — підкреслив очільник уряду.

За його словами, минулого року експорт товарів з РФ збільшився майже на 10%. «Дохід «Росатома» зріс на 17%. На кожному доларі, який іде до російського бюджету, кров українців. І це треба пам’ятати всім, хто торгує з росією», — наголосив Денис Шмигаль.

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Прем’єр-міністр подякував партнерам за безпрецедентні санкції щодо держави-терориста і водночас відзначив, що Україна наполягає на включенні до десятого санкційного пакета ЄС російської атомної галузі.

У свою чергу Україна вже запровадила санкції щодо понад 4,5 тисячі фізичних та юридичних осіб, які загрожують національній безпеці. Серед них 200 функціонерів атомної галузі РФ.

«Українська атомна енергетика зробила колосальний ривок для подолання залежності від російських постачальників твелів. «Енергоатом» розірвав контракт з компанією РФ та перейшов на паливні збірки американської компанії Westinghouse. Подібним шляхом мусять рухатися країни Європи, яких підсадили на «атомну голку» Росії», — заявив прем’єр-міністр України.

Він також зауважив: досвід показує, що вплив Росії ніколи не обмежується економікою, а завжди конвертується в агресивну політику. І це, за його словами, пряма загроза державності та суверенітету багатьох країн Європи.

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За інформацією ЗМІ, посли ЄС мають обговорити новий пакет санкцій проти Росії вже у середу, 15 лютого. А схвалити – наступного тижня. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, нові заборони на торгівлю мають коштувати Росії 10 млрд євро.

Втім ефективність нових санкцій викликає питання. Приміром, Польща розкритикувала 10-й пакет. Зокрема, Варшава не задоволена тим, що обмеження не передбачають санкцій проти компанії «Росатом», що було важливою вимогою України, яку в цій вимозі підтримувала Польща.