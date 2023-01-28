Президентські вибори у Чехії: переміг генерал у відставці Петр Павел
Майбутній чеський президент активно підтримує Україну
На президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців, повідомляє Euronews.
«Я хотів би подякувати тим, хто проголосував за мене, а також тим, хто не проголосував, але прийшов на вибори, тому що вони дали зрозуміти, що шанують демократію та піклуються про цю країну. Я бачу, що на цих виборах перемогли такі цінності як правда, гідність, повага та смирення», – сказав Павел.
За повідомленням агенції Reuters, Андрей Бабіш визнав поразку на виборах і привітав Петра Павела з перемогою у своїй промові перед прихильниками.
Майбутній чеський президент Петр Павел активно підтримує Україну, яка майже рік бореться проти російських окупантів.
Цікаві факти про Павела
- Під час балканських воєн 1990-х років Петр Павел служив у міжнародній миротворчій місії.
- 61-річний Павел починав військову кар’єру у соціалістичній Чехословаччині, яка була членом Варшавського договору, де домінував Радянський Союз. Павел пішов шляхом свого батька – професійного військового.
- У 1988 році Павел вчився на курсах військової розвідки. Крім того, він встиг чотири роки побувати членом Компартії Чехословаччини, яка втратила владу внаслідок Оксамитової революції 1989 року.
- У 2012 році, коли чеські солдати служити в місії НАТО в Афганістані, очолив Генеральний штаб Чеської армії і зробив успішну кар’єру.
- У 2015–2018 роках очолював Військовий комітет НАТО – це найвища військова посада в Альянсі.
- Із 2018 року Павел став генералом у відставці і, за інформацією з його оточення, невдовзі почав думати про президенство.
До слова, Чехія заявила, що більше не співпрацює з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень через вторгнення РФ до України. 31 грудня 2022 року завершилась дія угоди Чехії з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень. Через війну Росії в Україні багаторічну угоду не продовжили.
У той же час прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що німецькі танки Leopard 2, які стоять на озброєнні Чехії, потрібні для протидії загрозам і оборони країни, тому Прага не зможе їх надати для потреб ЗСУ.
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