Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Чехії

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 29 січня, провів телефонну розмову Петром Павелом, колишнім очільником Військового комітету НАТО Петром Павелом, який переміг на президентських виборах у Чехії. Про це Зеленський повідомив у твітері.

I personally congratulated Petr Pavel @general_pavel on winning the Czech presidential elections. Thanked him and the Czech people for their unwavering support. Invited him to visit 🇺🇦.