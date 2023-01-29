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Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Чехії

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Чехії
Зеленський подякував Павелу та чеському народу за неослабну підтримку
фото Офісу президента

Глава держави запросив Петра Павела відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 29 січня, провів телефонну розмову Петром Павелом, колишнім очільником Військового комітету НАТО Петром Павелом, який переміг на президентських виборах у Чехії. Про це Зеленський повідомив у твітері.

«Особисто привітав Петра Павела із перемогою на виборах президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом до України», – зазначив глава держави.

Раніше колишній очільник Військового комітету НАТО Петр Павел, який переміг на виборах президента Чехії, підтвердив, що планує планує здійснити візит до України разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року

За його словами, ідея спільної з Чапутовою поїздки народилась випадково – вони обидва планували здійснити такий візит. «Вона сказала, що це було схоже на телепатію, що ми ніби обмінялись думками», – сказав новообраний президент Чехії в ефірі CNN Prima.

Нагадаємо, 28 січня президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах у Чехії. «Мої щирі вітання генералу Павелу з нагоди переконливої перемоги на виборах президента Чехії. Я ціную вашу підтримку України та нашої боротьби з російською агресією», – написав Зеленський. Він висловив сподівання на тісну особисту співпрацю на благо народів України та Чеської Республіки та в інтересах об’єднаної Європи.

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Теги: Чехія Петр Павел війна Володимир Зеленський вибори

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