Троє міністрів у Японії залишились без роботи через фінансовий скандал

Прем'єр-міністр Японії пообіцяв замінити міністрів, які пішли з посад через фінансовий скандал

Керівник ключової політичної ради правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії Коїті Хагіуда та голова фракції ЛДП у кабінеті міністрів Хіросіге Секо подали у відставку через гучний скандал, пов'язаний із порушенням фінансової звітності в партії, пише Kyodo News. Посади також втратив голова партійного комітету із взаємодії з парламентом Цуєсі Такагі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фракції ЛДП встановлюють для своїх членів квоту зі збору коштів, які вони одержують шляхом продажу квитків на прийоми та вечори. За даними агентства, низка політиків перевиконують норму і різниця між реально зібраною сумою та встановленою квотою не фіксувалася документально та поверталася політикам у вигляді «відкатів».

В одержанні грошей підозрюються десятки чиновників. Прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда планує звільнити міністра економіки, міністра внутрішніх справ та міністра сільського господарства.н.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До цього Кісіда змінив міністра економіки, торгівлі та промисловості країни Ясутосі Нісімуру та кількох впливових політиків у правлячій ЛДП, яких підозрюють у отриманні «відкатів». За даними ЗМІ, таким словом у країні називають отримання доходу від збирання політичних пожертвувань з порушенням правил звітності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що скандал із політичними пожертвуваннями може спричинити відставку з посади керівника правлячої фракції Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії, прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіди.

Скандал розгорівся через кошти, що збираються за допомогою прийомів та вечорів, для участі в яких представники бізнесу купують квитки вартістю 20 тис. єн (близько $136).