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Зеленський пояснив, чи збираються в Україні підвищувати стипендію студентам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чи збираються в Україні підвищувати стипендію студентам
За словами Зеленського, через те, що в Україні триває війна є кошторис важливих речей, який не можна скорочувати чи зменшувати
фото з відкритих джерел

Український уряд працює над питанням підвищення розміру стипендій для студентів

Президент Володимир Зеленський розповів, що український уряд працює над питанням підвищення розміру стипендій для студентів. Про це він сказав під час зустрічі зі студентами Маріупольського державного університету.

«Щодо стипендій – таке завдання в уряду є. Ми це обговорювали з міністерством. Ми попрацюємо над тим, щоб збільшити наступного року обсяг стипендій», – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що наразі це не просте запитання, оскільки в Україні триває війна і є кошторис важливих речей, який не можна скорочувати чи зменшувати.

«Але я хочу підкреслити, що те, що ви тут, навчаєтесь в Україні, це дуже важливі речі. І ми повинні знаходити пріоритезацію тих українців, які в Україні, бо їм складніше», – підкреслив президент.

Нагадаємо, цьогорічна вступна кампанія говорить про те, що чоловіки активно використовують заклади вищої освіти (ЗВО) для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років.

Раніше ми повідомляли, що Чехія оголосила про надання стипендіальної підтримки українським студентам, що має розширити можливості навчання та зміцнити двосторонні відносини.

До слова, Верховна Рада не скасовувала заочну форму навчання в університетах. Відтак, студенти зможуть здобувати вищу освіту в такому форматі.

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Теги: стипендія студенти Володимир Зеленський уряд гроші

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