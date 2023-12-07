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Японія виділить Україні $4,5 млрд: на що підуть кошти

Діана Гасюк
glavcom.ua
Японія виділить Україні $4,5 млрд: на що підуть кошти
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
фото з відкритих джерел

Кошти будуть спрямовані на відновлення України після російської агресії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує у G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати близько 4,5 мільярдів доларів на підтримку України. Про це інформує Kyodo News.

Ці кошти будуть спрямовані на відновлення країни після російської агресії.

Крім цього, в заяві, опублікованій після онлайн-саміту G7, йдеться про обмеження здатності Росії фінансувати свою незаконну війну. Група планує вжити заходів для скорочення доходів Росії від енергетики та її потенціалу у видобутку.

У рамках цих кроків G7 запровадить обмеження на імпорт «непромислових алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії», а потім подальші поетапні обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах.

Лідери країн G7 також продовжують підтримувати миротворчу ініціативу президента України Володимира Зеленського під назвою «Формула миру».

Нагадаємо, японський уряд розпочав нову програму підтримки іноземних громадян, які покинули зони конфлікту, але не відповідають критеріям Японії щодо статусу біженця. 

Також українські рятувальники отримали від Японського агентства міжнародного співробітництва JICA та компанії Shabondama Soap Co., Ltd.2 техніку для гуманітарного розмінування. 

До слова, міністр закордонних справ Великобританії, Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів.

Теги: фінансування Україна Японія

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