Прецедент «Скіфського золота»

Наразі в Україні вже перебувають 565 старожитностей, які десять років тому були вивезені з Криму до ЄС для експонування у приватних європейських музеях

Старовинну колекцію мали повернути в Україну ще влітку 2014 року

В Україну повернулось «Скіфське золото». Колекція, за оцінками експертів, вартує на ринку понад 10 мільйонів євро. Але її повернення це про щось більше ніж гроші. Повірте, росіяни заплатили би десятикратну вартість скарбу, аби він тільки не повертався в Україну. Бо це прецедент, який підтверджує: все українське належить виключно нашій державі, а не окупантам.

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Причому, ця історія починалась для нашої держави не дуже добре. Згідно з підписаними угодами всю старовинну колекцію мали повернути в Україну ще влітку 2014 року. Але цього не відбулося. В тому числі через непрофесійну роботу українських чиновників: посадовці кримських музеїв, які тоді переїхали до Києва, нічого не зробили для повернення золота.

Згодом Службою Безпеки було відкрите кримінальне провадження по даному факту. Прикметно, що в тому числі, завдяки розслідуванню СБУ вдалося повернути «Скіфське золото» в Україну. Матеріали Служби дозволили Верховному Суду Нідерландів прийняти остаточне рішення у цьому питанні на користь нашої держави. Голова СБУ Малюк назвав справу символічною: «Вона показує, що Україна ніколи не віддає того, що належить їй по Закону». Вчасна фахова юридична підтримка дозволила переломити хід судового процесу на користь нашої держави.

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«Скіфське золота» не єдина українська культурна цінність, яку росіяни намагались привласнити. Можна згадати і вивезений під чисту музей у Херсоні, і інші культурні об’єкти. Будь-який подібний експонат, в момент коли опиниться за межами росії, буде заарештовано і передано Україні. Судовий прецедент для такого рішення вже є.