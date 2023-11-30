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Президента Німеччини Штайнмайєра забули зустріти в аеропорту Катара (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президента Німеччини Штайнмайєра забули зустріти в аеропорту Катара (відео)
Прибувши трохи раніше запланованого терміну, Штайнмаєр чекав під палючим сонцем біля дверей літака Airbus A350 Бундесверу майже півгодини
фото скріншот відео

Президент Німеччини пів години чекав главу МЗС Катару біля дверей літака

Президента Німеччини Штайнмайєра забули зустріти в аеропорту Катару і йому довелося чекати півгодини місцевого чиновника, щоби не порушити протокол. Про це пише німецьке видання Deutsche Welle.

«Прибувши трохи раніше запланованого терміну, Штайнмаєр майже півгодини чекав під палючим сонцем біля дверей бундесверного літака Airbus A350, перш ніж міністр закордонних справ Катару султан бін Саад аль-Мурайхі прибув на прийом німецького лідера», – повідомляють журналісти.

Зазначається, що, незважаючи на затримку, зустріч Штайнмаєра з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані відбулася у запланований час. Однак цей інцидент все ж змусив німецьких журналістів задуматися, чи не «охолола» влада Катару по відношенню до Німеччини.

Штайнмаєр прибув до Катару 29 листопада для короткострокових переговорів щодо звільнення громадян Німеччини, які перебувають у заручниках палестинського радикального руху ХАМАС. За словами президента Німеччини, він попросив керівництво Катару продовжити зусилля зі звільнення полонених.

До відома, після візиту в Україну президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що в Україні «все набагато страшніше», ніж вважають люди у Німеччині

Теги: Німеччина міністр Франк-Вальтер Штайнмаєр Катар президент відео

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