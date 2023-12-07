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Прем'єр-міністр Японії може втратити посаду через скандал – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прем'єр-міністр Японії може втратити посаду через скандал – ЗМІ
Фуміо Кісіда може піти у відставку
фото: Kyodo

Фуміо Кісіда є прем'єром Японії з 2021 року, але може бути вимушений залишити свій пост

Скандал із політичними пожертвуваннями може спричинити відставку з посади керівника правлячої фракції Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії, прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіди. Про це пише агентство Kyodo.

Як передає агентство, скандал розгорівся через кошти, що збираються за допомогою прийомів та вечорів, для участі в яких представники бізнесу купують квитки вартістю 20 тис. єн (близько $136).

Згідно з інформацією видання, на їхню кількість встановлюються квоти. А суми, які їх перевищують, як передбачається, перераховуються депутатам від ЛДП. Однак це не відображається у фінансовій звітності. Таким чином, передбачається, що ці гроші могли використовуватися як секретні фонди або як відкати владі. За даними японських ЗМІ, наразі прокуратура Токіо проводить розслідування з цього приводу.

Після скандалу з політичними коштами Кісіда 6 грудня наказав керівникам ЛДП утриматися від проведення вечірок зі збору коштів, але все частіше лунають заклики до нього залишити свою фракцію, щоб відновити довіру громадськості до правлячої партії.

Як пише Kyodo, рейтинги схвалення Кабінету міністрів впали до найнижчого рівня з тих пір, як Кісіда став прем'єр-міністром.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує у G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати близько $4,5 млрд на підтримку України. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення країни після російської агресії.

Крім цього, в заяві, опублікованій після онлайн-саміту G7, йдеться про обмеження здатності Росії фінансувати свою незаконну війну. Група планує вжити заходів для скорочення доходів Росії від енергетики та її потенціалу у видобутку.

Раніше українські рятувальники отримали від Японського агентства міжнародного співробітництва JICA та компанії Shabondama Soap Co., Ltd.2 техніку для гуманітарного розмінування.

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Теги: прокуратура міністр Японія гроші партії розмінування скандал розслідування втрати

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