Лідера партії із Нідерландів вдарили пляшкою пива перед виборами (відео)

На лідера ультраправої голландської популістської партії «Форум за демократію» Тьєррі Боде напали та вдарили по голові пивною пляшкою напередодні проведення загальних виборів у Нідерландах. Про це повідомляє Bloomberg.

Представники партії уточнили, що Боде доправили до лікарні в місті Гронінген, а пізніше він звернувся до хірурга-травматолога через те, що удар пляшкою припав на потилицю і поряд з оком. «Схоже, все буде добре», – сказали в партії.

Зазначається, що момент нападу потрапив на відео, яке згодом виклали в інтернет. Кадри нападу демонструють Боде в барі в місті Гронінген на півночі Нідерландів у понеділок. Потім зліва від нього виходить чоловік і кілька разів б’є його пляшкою. Потім чоловік, який стоїть поряд із Боде, б’є нападника, перш ніж нідерландського політика виводять із місця події.

Thierry #Baudet is zojuist aangevallen met een fles/glas in Groningen. Hij is nu op weg naar het UMCG. Dit is het resultaat van de doorlopende demonisering door de media en van diverse politici. #StemFVD #STEMZEWEG pic.twitter.com/wkCCGYE0KA