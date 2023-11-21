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Лідера партії із Нідерландів вдарили пляшкою пива перед виборами (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лідера партії із Нідерландів вдарили пляшкою пива перед виборами (відео)
Політик Тьєррі Боде оговтується після нападу у барі
скрін з відео

Політик із Нідерландів уже вдруге за короткий час зазнає нападу від невідомих осіб

На лідера ультраправої голландської популістської партії «Форум за демократію» Тьєррі Боде напали та вдарили по голові пивною пляшкою напередодні проведення загальних виборів у Нідерландах. Про це повідомляє Bloomberg.

Лідера партії із Нідерландів вдарили пляшкою пива перед виборами (відео) фото 1

Представники партії уточнили, що Боде доправили до лікарні в місті Гронінген, а пізніше він звернувся до хірурга-травматолога через те, що удар пляшкою припав на потилицю і поряд з оком. «Схоже, все буде добре», – сказали в партії.

Зазначається, що момент нападу потрапив на відео, яке згодом виклали в інтернет. Кадри нападу демонструють Боде в барі в місті Гронінген на півночі Нідерландів у понеділок. Потім зліва від нього виходить чоловік і кілька разів б’є його пляшкою. Потім чоловік, який стоїть поряд із Боде, б’є нападника, перш ніж нідерландського політика виводять із місця події.

Представник голландської поліції Тейс де Йонг заявив, що заарештували підозрюваного в причетності до нападу, його мотив з'ясовується. «На даний момент ми можемо сказати, що Боде вдарили по голові, можливо, якимсь предметом, – пояснив він. Соратники Боде додали, що захід, запланований за два дні до виборів в іншому місті, було скасовано через стан здоров'я та безпеку лідера партії.

Цікаво, що подія із пляшкою сталась через кілька тижнів після того, як невідомий чоловік вдарив Боде по голові парасолькою в місті Гент у Бельгії.

Нагадаємо, відомий журналіст-розслідувач заявив про напад.  На журналіста-розслідувача Михайла Ткача було здійснено напад біля ресторану «Тандир» у селищі Козин Київської області. 

Три чоловіки намагалися перешкодити діяльності журналіста. Один з нападників вдарив розслідувача в шию і по камері. Про деталі нападу Михайло Ткач згодом розповів на сторінці у Facebook.

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Теги: Нідерланди партії політика інтернет

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