Лідера партії із Нідерландів вдарили пляшкою пива перед виборами (відео)

Політик із Нідерландів уже вдруге за короткий час зазнає нападу від невідомих осіб

На лідера ультраправої голландської популістської партії «Форум за демократію» Тьєррі Боде напали та вдарили по голові пивною пляшкою напередодні проведення загальних виборів у Нідерландах. Про це повідомляє Bloomberg.

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Представники партії уточнили, що Боде доправили до лікарні в місті Гронінген, а пізніше він звернувся до хірурга-травматолога через те, що удар пляшкою припав на потилицю і поряд з оком. «Схоже, все буде добре», – сказали в партії.

Зазначається, що момент нападу потрапив на відео, яке згодом виклали в інтернет. Кадри нападу демонструють Боде в барі в місті Гронінген на півночі Нідерландів у понеділок. Потім зліва від нього виходить чоловік і кілька разів б’є його пляшкою. Потім чоловік, який стоїть поряд із Боде, б’є нападника, перш ніж нідерландського політика виводять із місця події.

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Thierry #Baudet is zojuist aangevallen met een fles/glas in Groningen. Hij is nu op weg naar het UMCG. Dit is het resultaat van de doorlopende demonisering door de media en van diverse politici. #StemFVD #STEMZEWEG pic.twitter.com/wkCCGYE0KA — Annelies (@annstrikje) November 20, 2023

Представник голландської поліції Тейс де Йонг заявив, що заарештували підозрюваного в причетності до нападу, його мотив з'ясовується. «На даний момент ми можемо сказати, що Боде вдарили по голові, можливо, якимсь предметом, – пояснив він. Соратники Боде додали, що захід, запланований за два дні до виборів в іншому місті, було скасовано через стан здоров'я та безпеку лідера партії.

Цікаво, що подія із пляшкою сталась через кілька тижнів після того, як невідомий чоловік вдарив Боде по голові парасолькою в місті Гент у Бельгії.

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Нагадаємо, відомий журналіст-розслідувач заявив про напад. На журналіста-розслідувача Михайла Ткача було здійснено напад біля ресторану «Тандир» у селищі Козин Київської області.

Три чоловіки намагалися перешкодити діяльності журналіста. Один з нападників вдарив розслідувача в шию і по камері. Про деталі нападу Михайло Ткач згодом розповів на сторінці у Facebook.