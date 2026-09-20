Зеленський домовився із Трампом про зустріч у Нью-Йорку

Зеленський і Трамп на полях саміту НАТО в Гаазі

Глава держави повідомив, що мав із президентом США важливу розмову, і «багато речей встигли обговорити

Президент України Володимир Зеленський домовився про зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Як інформує «Главком», глава держави повідомив, що мав із президентом США важливу розмову, і «багато речей встигли обговорити.

«Домовились про зустріч в Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є», – зазначив Зеленський.

Також президент України подякував за візит Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ

«Ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек – це пріоритет номер один. Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки», – сказав глава держави.

Крім того, Зеленський подякував Президенту Америки за підписання закону Ліндсі Грема.

Раніше колишня посол України у США Ольга Стефанішина розповіла, які прізвиська отримали американські переговорники Джаред Кушнер та Стів Віткофф у російських політичних кулуарах. За її словами, росіяни називають представників президента США Дональда Трампа «Зятьок» і «Вітьок».

Віткофф і Кушнер уперше прибули до України 6 вересня. Їхній візит відбувся наступного дня після переговорів у Москві, де представники Трампа понад три години спілкувалися з Путіним.

Нагадаємо, після переговорів Віткофф заявив про «суттєвий прогрес» і повідомив про просування в питанні планування додаткових тристоронніх переговорів. Кушнер, своєю чергою, заявив, що Трамп доручив своїм представникам сформувати пакет пропозицій щодо завершення війни.