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    Резніков пророкує розпад РФ

    Зараз країна-окупантка втрачає колишніх союзників - Резніков пророкує розпад РФ
    Зараз країна-окупантка втрачає колишніх союзників
    фото: Вікіпедія

    Країна-агресорка перетвориться на кілька держав

    Росія у майбутньому розпадеться на кілька незалежних держав. Зараз країна-окупантка вже втрачає своїх колишніх союзників, зокрема йдеться про Казахстан та Угорщину. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times.

    Резніков наголосив, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати фейкові «ДНР» та «ЛНР» та підтримав санкції проти РФ. Через це Кремль розпочав торговельну війну з Казахстаном.

    «Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо низку закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя як різні країни – Татарстан, Башкортостан тощо», – вважає міністр оборони України.

    Нагадаємо, стало відомо, як розпадеться Росія. Оприлюднено всі карти.

    Крім цього, на прикладі двох історичних карт експерт Московського Центру Карнегі, один із найвідоміших фінансових менеджерів РФ Андрій Мовчан пояснив співвітчизникам, чому путінська Росія програє війну Україні.

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    Теги: росія окупанти міністр санкції війна Казахстан Україна президент Олексій Резніков Касим-Жомарт Токаєв окупація #stoprussia
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    Резніков пророкує розпад РФ