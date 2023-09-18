Головна Світ Політика
search button user button menu button

Центр нацспротиву повідомив, скільки «вагнерівців» залишилося у Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Центр нацспротиву повідомив, скільки «вагнерівців» залишилося у Білорусі
200 «вагнерівців» виконують функції інструкторів у спецпідрозділах МВС та Міністерства оборони Білорусі
фото з відкритих джерел

У Білорусі залишилося менш ніж 1000 найманців ПВК «Вагнер»

На території Білорусі залишилося менш ніж 1000 найманців ПВК «Вагнер». З них 200 виконують функції інструкторів у спецпідрозділах МВС та Міністерства оборони Білорусі. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, посилаючись на дані підпілля.

Як зазначили у Центрі нацспротиву, решта «вагнерівців» – це ті, кого не хочуть забирати ні в нові приватні військові компанії, ні в Міністерстві оборони РФ.

Нагадаємо, раніше у Центрі нацспротиву повідомили про створення у Білорусі нової приватної військової компанії, в яку збираються вербувати колишніх найманців ПВК «Вагнер». Нею займатиметься безпосередньо міністерство оборони РФ. Відомо, що відповідальним за створення нової приватної військової компанії, за попередніми даними, призначено воєнного злочинця Сергія Суровікіна.

Загалом у Білорусі в селі Цель Могильовської області триває процес демонтажу табору ПВК «Вагнер». Так, з 23 серпня було демонтовано близько 60 великих військових наметів. Поки невідомо, куди саме їх перенесли. Як зазначається, у 60 великих військових наметах могло міститися близько тисячі «вагнерівців».

До слова, Росгвардія вербує раніше ув’язнених колишніх бійців групи «Вагнера», ймовірно, для подальшого підкорення залишків «Вагнера», одночасно зміцнюючи внутрішній орган безпеки Росії.

Крім того, уряд Великої Британії планує визнати російську групу найманців «Вагнер» терористичною організацією.

Теги: Білорусь ПВК «Вагнер» війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські війська вели наступальні дії на ділянці Авдіївка-Донецьк і просувалися вперед
ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському та Шахтарському напрямках: карта боїв
15 вересня, 10:02
Шмигаль: «Українські та словацькі оператори у тісній взаємодії»
Шмигаль повідомив, чого Україна очікує від Словаччини
14 вересня, 08:27
Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський
Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський
11 вересня, 21:59
Зеленський розповів, що змусить росіян втекти з півдня України
Зеленський розповів, що змусить росіян втекти з півдня України
11 вересня, 08:26
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський підтвердив успіхи українських військ на шести напрямках
10 вересня, 22:54
Куди подівся Суровікін: роз’яснення депутата Держдуми
Куди подівся Суровікін: роз’яснення депутата Держдуми
6 вересня, 21:29
Коли президент ядерної країни відкриває рота лише для того, щоб збрехати – це вже діагноз
Коли президент ядерної країни відкриває рота лише для того, щоб збрехати – це вже діагноз
3 вересня, 18:44
Офіційно Україна це не коментує події в Москві
Атака безпілотників на Москву: розвідка обіцяє продовження
18 серпня, 21:29
Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте повідомила, що існують певні ризики зі сторони РФ і Білоруссі
Литва розглядає можливість закриття кордону із РФ
18 серпня, 20:09

Політика

Центр нацспротиву повідомив, скільки «вагнерівців» залишилося у Білорусі
Центр нацспротиву повідомив, скільки «вагнерівців» залишилося у Білорусі
Рейтинг найвпливовіших країн світу у 2023 році: неочікуваний результат
Рейтинг найвпливовіших країн світу у 2023 році: неочікуваний результат
Путін назвав мера Москви співучасником своїх злочинів в Україні
Путін назвав мера Москви співучасником своїх злочинів в Україні
Суд у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти РФ
Суд у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти РФ
Чи живий Кадиров? Кремль дав загадкову відповідь
Чи живий Кадиров? Кремль дав загадкову відповідь
Експорт зерна: Польща готова блокувати вступ України до ЄС
Експорт зерна: Польща готова блокувати вступ України до ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
То кого ж підтримує Індія? Несподівані спостереження
20K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
18K
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
12K
ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера
12K
Десантувалися з вертольотів та стріляли: у Росії озброєні люди захопили нафтове родовище
12K
В Україні ліквідовано командира однієї з елітних військових частин Росії

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту