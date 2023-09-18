Центр нацспротиву повідомив, скільки «вагнерівців» залишилося у Білорусі

У Білорусі залишилося менш ніж 1000 найманців ПВК «Вагнер»

На території Білорусі залишилося менш ніж 1000 найманців ПВК «Вагнер». З них 200 виконують функції інструкторів у спецпідрозділах МВС та Міністерства оборони Білорусі. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, посилаючись на дані підпілля.

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Як зазначили у Центрі нацспротиву, решта «вагнерівців» – це ті, кого не хочуть забирати ні в нові приватні військові компанії, ні в Міністерстві оборони РФ.

Нагадаємо, раніше у Центрі нацспротиву повідомили про створення у Білорусі нової приватної військової компанії, в яку збираються вербувати колишніх найманців ПВК «Вагнер». Нею займатиметься безпосередньо міністерство оборони РФ. Відомо, що відповідальним за створення нової приватної військової компанії, за попередніми даними, призначено воєнного злочинця Сергія Суровікіна.

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Загалом у Білорусі в селі Цель Могильовської області триває процес демонтажу табору ПВК «Вагнер». Так, з 23 серпня було демонтовано близько 60 великих військових наметів. Поки невідомо, куди саме їх перенесли. Як зазначається, у 60 великих військових наметах могло міститися близько тисячі «вагнерівців».

До слова, Росгвардія вербує раніше ув’язнених колишніх бійців групи «Вагнера», ймовірно, для подальшого підкорення залишків «Вагнера», одночасно зміцнюючи внутрішній орган безпеки Росії.

Крім того, уряд Великої Британії планує визнати російську групу найманців «Вагнер» терористичною організацією.