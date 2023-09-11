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Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський
фото: Офіс президента

Зеленський зазначив, що затяжна війна стане для України роздоріжжям

Економіку України доведеться переводити на «військові рейки», якщо війна на виснаження затягнеться, а підтримка союзників буде ставати слабшою.  Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

Глава держави заявив, що «морально» готовий до такого сценарію.

Зеленський зазначив, що затяжна війна стане для України роздоріжжям. Країна втратить більше людей. При чому, як на фронті, так і в результаті еміграції.

«Для війни на виснаження буде потрібна «повністю мілітаризована економіка». Уряду доведеться донести цю перспективу до своїх громадян, каже Зеленський, не уточнюючи, яким чином. (...) Через майже 19 місяців після початку війни президент заявив, що він «морально» готовий до переходу (економіки на «військові рейки» – «Главком»). Але він буде обговорювати цю ідею зі своїм народом тільки в тому випадку, якщо слабкість в очах його західних союзників стане «тенденцією», – заявив президент.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що місцеві бюджети повинні витрачати гроші під час війни на фронт, а не розмірковувати про черговий ремонт доріг. 

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Теги: економіка війна військові Володимир Зеленський президент

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