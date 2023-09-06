Велика Британія визнає ПВК «Вагнер» терористичною організацією

Проект розпорядження, який представлять в парламенті, дозволить віднести активи «Вагнера» до категорії власності терористів і арештувати

Уряд Великої Британії планує визнати російську групу найманців «Вагнер» терористичною організацією. Про це пише BBC.

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Проект розпорядження, який представлять в парламенті, дозволить віднести активи ПВК до категорії власності терористів і арештувати.

«Вагнер» був жорстоким і руйнівним військовим інструментом Росії Володимира Путіна. Триваюча дестабілізаційна діяльність Вагнера лише продовжує служити політичним цілям Кремля. Вони просто терористи — і цей наказ про заборону чітко говорить про це в законодавстві Великої Британії», – заявила міністерка внутрішніх справ Британії Суелла Браверман.

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Вона сказала, що його робота в Україні та Африці є «загрозою глобальній безпеці». Ця ПВК відіграла ключову роль у вторгненні Росії в Україну, а також діяла в країнах Африки, включаючи Сирію, Лівію та Малі.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

До слова, журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина. Ймовірно, літак з очільником ПВК «Вагнер» було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.