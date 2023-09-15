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ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському та Шахтарському напрямках: карта боїв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському та Шахтарському напрямках: карта боїв
Українські війська вели наступальні дії на ділянці Авдіївка-Донецьк і просувалися вперед
фото ілюстративне

Окупанти здійснили невдалі атаки поблизу Авдіївки, Ласточкиного та Мар'їнки

Збройні сили України проводять штурмові дії на Шахтарському та Мелітопольському напрямках. Українські воїни вже досягли певних успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Про це свідчать нові карти бойових дій, опубліковані Інститутом вивчення війни (ISW).

Харківщина та Луганщина

Окупанти просувалися на захід від Лиману Першого. А також продовжили атакувати поблизу Синьківки, Новоєгорівки і Серебрянського лісу.

У той же час рашисти продовжують наступати на північний схід від Берестового та біля Білогорівки.

ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському та Шахтарському напрямках: карта боїв фото 1

Донеччина

Українські війська 14 вересня вели наступальні дії під Бахмутом і просунулися там. Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ досягли часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському та Шахтарському напрямках: карта боїв фото 2

Кілька російських «воєнкорів» стверджували, що українські війська просуваються поблизу Кліщіївки та займають райони на південно-західній околиці населеного пункту.

13 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлашповідомив, що українські сили змушують російські війська відійти з позицій поблизу Міньківки та Дубово-Василівки.

Згодом один з російських «воєнкорів» заявив, що українські війська атакували частини 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ в районі Бахмута.

ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському та Шахтарському напрямках: карта боїв фото 3

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили безуспішні атаки поблизу Богданівки. Російські джерела пишуть, що сили РФ, які обороняються на південь від Бахмута, не мають достатнього персоналу для проведення ротацій.

Українські війська також вели наступальні дії на ділянці Авдіївка-Донецьк і просувалися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від залізничної лінії на північ від Красногорівки.

Російський «воєнкор» заявив, що 13 вересня українські війська здійснили обстріл поблизу Опитного.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти здійснили невдалі атаки поблизу Авдіївки, Ласточкиного та Мар'їнки. Окупанти також 14 разів безуспішно намагалися витіснити українські сили з позицій біля Мар'їнки. При цьому російські війська значно збільшили кількість обстрілів навколо Авдіївки та Мар'їнки.

Південь

За даними українського Генштабу, ЗСУ продовжили штурм на Шахтарському напрямку на межі Донецької та Запорізької областей.

У міноборони РФ стверджували, що підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії нібито відбили українську атаку біля Новомайорського і Новодонецька.

ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському та Шахтарському напрямках: карта боїв фото 4

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували штурм поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового.

Російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Малої Токмачки та Вербового.

ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському та Шахтарському напрямках: карта боїв фото 5

Один з російських «воєнкорів» стверджував, що українські сили продовжували обмежену активність на лівому березі Дніпра у Херсонській області 14 вересня. За його словами, українські війська продовжують діяти на острові Козацький, але не намагаються просуватися далі вглиб через сильний артилерійський вогонь Росії в цьому районі.

Нагадаємо, триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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