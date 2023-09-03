Коли президент ядерної країни відкриває рота лише для того, щоб збрехати – це вже діагноз

«Росія ні на кого ніколи не нападала»

Путін сказав, як у бронзі відлив: Росія непереможна...

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До цього відливались у бронзі «Київ за три дні», «Росія в Херсоні назавжди», «Харків – російське місто», кілька варіантів (на мою думку, 5) цілей СВО, зворушлива фраза «Росія ні на кого ніколи не нападала» була відлито в бронзі та інкрустовано дорогоцінним камінням, висічено в камені афоризм «У нас не було іншого виходу» та кришталевим готичним шрифтом викладено на кордоні: «Якби ми не напали, то на нас напала б Україна».

Можу продовжувати, але вже стало нудно.

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Коли глава великої ядерної держави відкриває рота тільки для того, щоб збрехати, це діагноз.

І главі, і державі.