Коли президент ядерної країни відкриває рота лише для того, щоб збрехати – це вже діагноз
«Росія ні на кого ніколи не нападала»
Путін сказав, як у бронзі відлив: Росія непереможна...
До цього відливались у бронзі «Київ за три дні», «Росія в Херсоні назавжди», «Харків – російське місто», кілька варіантів (на мою думку, 5) цілей СВО, зворушлива фраза «Росія ні на кого ніколи не нападала» була відлито в бронзі та інкрустовано дорогоцінним камінням, висічено в камені афоризм «У нас не було іншого виходу» та кришталевим готичним шрифтом викладено на кордоні: «Якби ми не напали, то на нас напала б Україна».
Можу продовжувати, але вже стало нудно.
Коли глава великої ядерної держави відкриває рота тільки для того, щоб збрехати, це діагноз.
І главі, і державі.
Коментарі — 0