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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст, пише російською мовою.

Коли президент ядерної країни відкриває рота лише для того, щоб збрехати – це вже діагноз

glavcom.ua

«Росія ні на кого ніколи не нападала»

Путін сказав, як у бронзі відлив: Росія непереможна...

До цього відливались у бронзі «Київ за три дні», «Росія в Херсоні назавжди», «Харків – російське місто», кілька варіантів (на мою думку, 5) цілей СВО, зворушлива фраза «Росія ні на кого ніколи не нападала» була відлито в бронзі та інкрустовано дорогоцінним камінням, висічено в камені афоризм «У нас не було іншого виходу» та кришталевим готичним шрифтом викладено на кордоні: «Якби ми не напали, то на нас напала б Україна».

Можу продовжувати, але вже стало нудно.

Коли глава великої ядерної держави відкриває рота тільки для того, щоб збрехати, це діагноз.

І главі, і державі.

Джерело
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Теги: путін росія війна путінський режим

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Ян Валетов

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