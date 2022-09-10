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Зеленський розповів Макрону, як убезпечити Європу від ядерної катастрофи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський розповів Макрону, як убезпечити Європу від ядерної катастрофи
Президенти України та Франції обговорили ситуацію на ЗАЕС
фото: Офіс президента

Зеленський та Макрон спілкувалися вдруге за тиждень 

Президент України Володимир Зеленський вдруге за тиждень провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це глава держави повідомив у Твіттері.

«Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Поінформував колегу про перебіг бойових дій. Порушив питання заборони віз для росіян», – написав Зеленський.

Президент також обговорив із французьким колегою ситуацію довкола Запорізької АЕС.  «Багато часу присвятили критичній ситуації на ЗАЕС. Наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи – демілітаризація станції», – уточнив президент.

Нагадаємо, перед цим лідери двох країни спілкувалися 5 вересня.  Зеленський назвав переговори «дуже змістовними». Глави держав обговорили передусім про ситуацію на фронті і оборонну підтримку України. 

Також раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зателефонував до російського диктатора Володимира Путіна. Після майже тримісячної паузи Путін та Макрон говорили про розв’язану Росією війну в Україні. 

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Теги: Франція Еммануель Макрон Володимир Зеленський Запоріжжя Запорізька АЕС

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