Зеленський розповів Макрону, як убезпечити Європу від ядерної катастрофи

Президенти України та Франції обговорили ситуацію на ЗАЕС

Зеленський та Макрон спілкувалися вдруге за тиждень

Президент України Володимир Зеленський вдруге за тиждень провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це глава держави повідомив у Твіттері.

«Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Поінформував колегу про перебіг бойових дій. Порушив питання заборони віз для росіян», – написав Зеленський.

Президент також обговорив із французьким колегою ситуацію довкола Запорізької АЕС. «Багато часу присвятили критичній ситуації на ЗАЕС. Наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи – демілітаризація станції», – уточнив президент.

Нагадаємо, перед цим лідери двох країни спілкувалися 5 вересня. Зеленський назвав переговори «дуже змістовними». Глави держав обговорили передусім про ситуацію на фронті і оборонну підтримку України.

Також раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зателефонував до російського диктатора Володимира Путіна. Після майже тримісячної паузи Путін та Макрон говорили про розв’язану Росією війну в Україні.