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Генерал США оцінив ймовірність ядерного удару по Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Генерал США оцінив ймовірність ядерного удару по Україні
Генерал США оцінив загрозу ядерного удару Росії по Україні
фото з відкритих джерел

Бен Годжес розповів про дії США у разі ядерного удару Росії по Україні

Ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує ядерну зброю проти України, невелика. Але якщо все ж РФ наважиться на такий божевільний крок, США готові відреагувати у відповідь, адже від цього залежить світова стабільність. Про це заявив американський генерал, колишній командувач військ США в Європі, ветеран війн в Іраку та Афганістані Бен Годжес.

За словами генерала, ризик того, що Путін «з розпачу» завдасть тактичного ядерного удару по території України, дійсно існує.

«Для США було б неможливо залишатися осторонь/не відповісти, і я не думаю, що Путін або його найближчі радники схильні до самогубства», – зазначив Годжес.

Генерал пояснив, чому реакція Штатів на ймовірне застосування ядерної зброї Росієї є важливою для світу.

«США відповіли б на використання Росією ядерної зброї, тому що Китай, Північна Корея та Іран спостерігають за цим. Якщо ми не відповідаємо, вони сміливіші. Відповідь не обов'язково буде ядерною. Вони (РФ. – Ред.) це знають. Тому я думаю, що це малоймовірно», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, Росія готова вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським

Також кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

До цього стало відомо, що глава української держави Володимир Зеленський може відвідати саміт лідерів G20 на Балі за умови, що туди прилетить російський диктатор Володимир Путін.

Теги: ветеран диктатор Китай переговори президент прессекретар путін саміт

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