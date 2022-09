Генерал США оцінив ймовірність ядерного удару по Україні

Ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує ядерну зброю проти України, невелика. Але якщо все ж РФ наважиться на такий божевільний крок, США готові відреагувати у відповідь, адже від цього залежить світова стабільність. Про це заявив американський генерал, колишній командувач військ США в Європі, ветеран війн в Іраку та Афганістані Бен Годжес.

За словами генерала, ризик того, що Путін «з розпачу» завдасть тактичного ядерного удару по території України, дійсно існує.

«Для США було б неможливо залишатися осторонь/не відповісти, і я не думаю, що Путін або його найближчі радники схильні до самогубства», – зазначив Годжес.

Генерал пояснив, чому реакція Штатів на ймовірне застосування ядерної зброї Росієї є важливою для світу.

«США відповіли б на використання Росією ядерної зброї, тому що Китай, Північна Корея та Іран спостерігають за цим. Якщо ми не відповідаємо, вони сміливіші. Відповідь не обов'язково буде ядерною. Вони (РФ. – Ред.) це знають. Тому я думаю, що це малоймовірно», – зазначив він.

US would respond to Russian use of a nuke because China, NK, Iran are watching. If we don't respond then they are emboldened. Response would not necessarily be nuclear. Lots of options in/around Ukraine Kremlin couldn't stop. They know this. That's why I think it's unlikely. https://t.co/0GvV3AAwUQ