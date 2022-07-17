Турбіни для «Північного потоку»: Канадські депутати вимагають від уряду пояснень

Депутати парламенту Канади називають рішення щодо передачі Росії турбін «ляпасом українцям»

Комітет із закордонних справ Палати громад парламенту Канади вирішив попросити про пояснення двох міністрів у зв’язку з рішенням уряду передати Німеччині турбіну для російського газопроводу «Північний потік-1», попри санкції. Про це повідомляє Politico.

Комітет вирішив закликати до пояснень міністерку закордонних справ Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона. Їх проситимуть провести таку зустріч до 22 липня, залежно від їхнього робочого графіку.

Окрім того, на зустріч запрошують посла України Юлію Ковалів, посла Німеччини Сабін Шпарвассер, посла ЄС Меліту Габріч та представників Конгресу українців Канади.

У своїй аргументації парламентарі зазначають, що стурбовані прецедентом відступу від санкцій в умовах, коли Росія використовує газ як зброю, і називають це «ляпасом українцям» у час складних випробувань.

«Важливо, щоб ми були рішучими у своїх реакціях. Якщо цього не буде – Росія просто продовжить посилювати тиск», – зазначив консерватор Гарнет Геніус.

Консерватори і «Нова демократична партія» виступили зі схожими ініціативами щодо розгляду рішення про турбіну на засіданні комітету. Представники Ліберальної партії, яку представляє і чинний прем’єр Джастін Трюдо, підтримали ініціативу заслухати міністрів, але спробували обмежити тривалість такої зустрічі і кількість посадовців, яких запрошують до слова.

Серед консерваторів пропонували заслухати також віцепрем’єрку Христю Фріланд, українку за походженням, припускаючи, що вона можливо була незгодна з цим рішенням.

Нагадаємо, 14 червня «Газпром» заявив, що скоротить постачання газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік-1» через нібито несвоєчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens. Та нібито не поставила необхідне для ремонту обладнання, яке обслуговується в Канаді.

Річ у тім, що до Монреаля на ремонт відправили турбіну для «Північного потоку», але вона застрягла там через санкції проти російської нафтової та газової промисловості, які уряд Канади запровадив раніше. Німеччина, яка вже зіткнулася з енергетичною кризою, запропонувала обхідний шлях для турбіни через ФРН.

Україна виступала проти передавання турбіни. Але 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть її. За даними ЗМІ, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, які належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним винятком санкційну поступку Канади щодо повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для «Північного потоку-1».

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав рішення передати Німеччині турбіну для газопроводу «Північний потік» дуже важким. Він зазначив, що це було необхідно для збереження єдності союзників.

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