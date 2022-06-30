НАТО позбавило путінську Росію блефу могутності та образу сильного геополітичного гравця

Альянс остаточно сформував нову структуру євроатлантичної безпеки

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Стремительное вступление Швеции и Финляндии в члены НАТО, минуя подготовительный период, является поистине историческим событием равным коллективному вступлению в члены НАТО сразу семи восточноевропейских стран в 2002 году. Сочетание быстрого вступления Финляндии и Швеции в НАТО с отрытой военно-технической и политической поддержкой Украины в ее борьбе против агрессии России – это ответ Запада на ультиматум Кремля от 17 декабря 2021 года, когда Путин требовал отступления НАТО за границы Восточной Европы и демонстративного отказа от Украины.

Получилось все наоборот.

Вместо развала и унижения НАТО, и поглощения Украины, путинская Россия получила тяжелейшую в своей истории войну с Украиной, консолидацию Североатлантического Альянса и острейший конфликт с Европой. Эти три фактора сильно изуродуют путинскую Россию, лишив его блефа могущества и образа сильного геополитического игрока.

Одновременно, со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, было принято радикальное решение признать путинскую Россию опасным врагом Украины и Европы. В результате этих исторических решений НАТО в Мадриде Россия получила, в качестве непреложного геополитического факта новую европейскую реальность – гигантскую историческую линию непосредственного соприкосновения и противостояния Североантлантического Альянса и путинской России на огромном пространстве – от Кольского полуострова на севере до Турции на юге.

Таким образом, благодаря сильным Финляндии и Швеции, НАТО окончательно сформировало новую структуру евроатлантической безопасности на Севере и Юге Европы и с Украиной в центре, с учетом опасной роли России.

А «Белорусский выступ» путинской системы безопасности Москвы и средство шантажа Европы, и Украины, со временем, должен будет исчезнуть, как когда-то «польский балкон» царской России. Попытки Путина срочно создать мини-СССР (Россия, ДНР, Беларусь, Приднестровье), как противовес окончательно сформировавшемуся НАТО имеет мало шансов на успех.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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