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Туск іронічно відреагував на скандали навколо Орбана

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Туск іронічно відреагував на скандали навколо Орбана
Прем’єр-міністр Польщі Туск звернувся до Орбана
фото: АР

Туск про Орбана: Я завжди захоплювався твоєю креативністю

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск іронічно відреагував на затримання брата Віктора Орбана у справі про контрабанду людей та повідомлення про виявлення мільйонів готівки у справі, фігурантом якої є ексміністр уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Кілька днів тому брата Орбана затримали у справі про незаконне перевезення людей, а вчора в лісі було знайдено $20 млн, які закопав один із міністрів Орбана. Дорогий Вікторе, я завжди захоплювався твоєю креативністю, але тепер мушу сказати, що вражений як ніколи раніше», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, брата колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Арона Орбана, затримано у справі про незаконне переправлення мігрантів. Про це заявив чинний глава угорського уряду Петер Мадяр.

Згодом угорська влада вилучила майже $20 млн готівкою в межах розслідування справи про хабарництво, фігурантом якої є Міклош Сестак – колишній міністр в уряді Віктора Орбана. Частину грошей знайшли закопаними в лісах, іншу – прихованою в господарських спорудах і складських приміщеннях

Теги: Віктор Орбан Дональд Туск Угорщина корупція

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