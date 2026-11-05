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Офіс президента відреагував на згадки про хабарі двом міністрам на записах НАБУ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Офіс президента відреагував на згадки про хабарі двом міністрам на записах НАБУ
На плівках НАБУ учасники справи «Карфаген» обговорювали можливість підкупу високопосадовців
фото: НАБУ

У матеріалах справи «Карфаген» не встановлено фактів передачі грошей Віктору Ляшку та Ігорю Клименку

Офіс президент прокоментував згадки про можливий підкуп міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та колишнього очільника Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка на записах НАБУ у справі «Карфаген». Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що фактів передачі хабарів цим посадовцям не встановлено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Литвина журналістам, якого цитує видання NV.

«Щодо Ляшка та Клименка, джерела кажуть, що фактів передачі хабаря не встановлено. За їхніми словами, з матеріалів справи, як і з оприлюднених відео, видно лише, що учасники розмов роздумували, чи запропонувати гроші. Проте з матеріалів не вбачається, що реальна пропозиція взагалі була», – зазначив радник президента.

За його словами, на оприлюднених записах фігуранти справи лише обговорювали можливість запропонувати гроші посадовцям. Водночас доказів того, що така пропозиція була безпосередньо зроблена, немає.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на плівках НАБУ учасники справи «Карфаген» обговорювали можливість підкупу високопосадовців для забезпечення діяльності мережі магазинів U420.

Як відомо, «Главком» повідомляв про масштабну операцію НАБУ і САП «Карфаген». За даними слідства, злочинна організація забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів за хабарі високопосадовцям правоохоронних органів. Серед можливих учасників схеми називали працівників СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

Крім того, Національна поліція відсторонила від роботи частину співробітників після проведення обшуків НАБУ. У відомстві закликали утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування та ухвалення відповідних рішень.

Раніше «Главком» розкрив подробиці операції «Карфаген». За версією слідства, учасники угруповання систематично отримували гроші від шахрайських колцентрів за невтручання в їхню діяльність, а понад 10 млн грн легалізували через рахунки близьких осіб.

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Теги: корупція Ігор Клименко Віктор Ляшко корупція в Україні Офіс президента операція «Карфаген»

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