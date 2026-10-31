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Навроцький прорвався до польського суду: сторони обмінялися звинуваченнями

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Навроцький прорвався до польського суду: сторони обмінялися звинуваченнями
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Кароль Навроцький
фото: Jacek Dominski / Reporter

Дуда звинуватив Туска в нападі на конституційний орган держави

Уночі 31 жовтня президент Польщі Кароль Навроцький прибув до Конституційного трибуналу у Варшаві. Біля входу виникла штовханина за участю глави держави та суддів, після чого сторони висунули взаємні звинувачення. На тлі загострення конфлікту про відставки оголосили посли Польщі в Китаї та Румунії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польські медіа.

Штурханина за участю президента

Перед поїздкою до Конституційного трибуналу Навроцький провів зустріч у президентському палаці з першим головою Верховного суду Польщі Збігнєвом Капінським. Після розмови вони разом вирушили до будівлі установи. За інформацією польських видань, президент прибув туди незадовго до першої години ночі.

На вході Навроцького зустріла група людей, серед яких були судді Конституційного трибуналу. На відеозаписах видно, як президент у супроводі охорони намагається пройти крізь них до приміщення. Під час цього виникла штовханина. Зрештою Навроцький потрапив усередину.

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Суддя Мацей Берек опублікував відео інциденту та заявив, що президент застосував фізичну силу до судді Анни Корвін-Пйотровської й інших представників трибуналу. За словами Берека, Корвін-Пйотровська раніше пропонувала главі держави провести зустріч у безпечних умовах, але він обрав інший спосіб потрапити до будівлі.

Представники президента виклали протилежну версію. Речник Навроцького Рафал Лескевич заявив, що судді намагалися силою заблокувати прохід главі держави та порушили його недоторканність.

«Узурпатори намагалися перешкодити президентові Республіки Польща увійти до Конституційного трибуналу та порушили його недоторканність», – написав Лескевич у соцмережі X.

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Учасники інциденту по-різному трактують дії одне одного. Незалежного юридичного висновку щодо цих звинувачень наразі немає.

Дуда різко виступив проти уряду Туска

На тлі протистояння колишній президент Польщі Анджей Дуда публічно підтримав Навроцького та розкритикував чинну владу. Він звинуватив прем’єра Дональда Туска та його оточення у нападі на конституційний орган держави.

«Пан Туск і його люди сьогодні виявилися також бандитською наволоччю, яка здійснила жорстокий напад на конституційний орган держави», – написав Дуда в X.

Колишній глава держави також заявив, що представники влади не можуть перемогти за законом і демократичними правилами, тому вдаються до сили. Його допис став черговою різкою політичною реакцією на конфлікт навколо трибуналу.

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скрин: AndrzejDuda / Х

Двоє польських послів оголосили про відставки

Криза навколо Конституційного трибуналу спричинила й кадрові наслідки в дипломатичній службі Польщі. Про намір залишити посади заявили посол у Китаї Якуб Кумох та представник країни в Румунії Павел Солох.

Кумох повідомив, що через події в Польщі більше не вважає можливим продовжувати роботу послом. Він подав заяву про відставку та попросив про звільнення. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський відреагував на це повідомлення, заявивши, що дипломат більше не представляє Польщу.

Солох пов’язав своє рішення безпосередньо із ситуацією навколо трибуналу. Він заявив, що не бачить можливості надалі виконувати обов’язки посла через те, що назвав спробою незаконного захоплення установи. За його словами, про відставку він повідомив президента Польщі та главу МЗС.

Кумоха призначили послом у Китаї у 2023 році. Раніше він представляв Польщу у Швейцарії та Туреччині, а також працював у канцелярії тодішнього президента Анджея Дуди. Солох обіймав посаду посла в Румунії.

Що відбувається навколо Конституційного трибуналу

Протистояння загострилося після рішення судді Анни Корвін-Пйотровської відсторонити на місяць голову Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського та його заступника Бартломея Соханського. Вона пояснила це перешкоджанням роботі суддів, обраних парламентом, і блокуванням загальних зборів установи.

Свенчковський та його прихильники не визнали рішення. Офіційний акаунт трибуналу в X заявив про незаконне захоплення сайту установи та назвав дії опонентів державним переворотом. Сам Свенчковський також відкинув відсторонення.

Генеральний прокурор Польщі та міністр юстиції Вальдемар Журек повідомив про подання п’яти клопотань щодо зняття імунітету. Чотири з них стосуються Свенчковського, ще одне – Соханського. Матеріали справи, за словами міністра, налічують 224 сторінки та 50 томів.

Своєю чергою, прем’єр Дональд Туск заявив, що відновлення верховенства права є обов’язком його уряду. Він визнав, що цей процес складний і потребує рішучих дій.

Після рішення про відсторонення керівництва трибуналу біля будівлі у Варшаві зібралися прихильники опозиційної партії «Право і справедливість». Поліція посилила охорону установи, затримала трьох людей, які проникли на її територію. Правоохоронці пояснювали свої дії необхідністю захистити суддів і працівників від можливих загроз.

Нагадаємо, раніше Навроцький достроково перервав візит до Сенегалу та повернувся до Польщі через загострення ситуації навколо Конституційного трибуналу. «Главком» уже повідомляв про повернення президента до Варшави. Окремо ми писали про затримання трьох людей під час протистояння біля суду.

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Теги: криза Кароль Навроцький конфлікт поліція Дональд Туск Анджей Дуда напад Польща

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