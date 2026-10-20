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Туск заявив, що вимагатиме від України пояснень через український дрон у Польщі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Туск заявив, що вимагатиме від України пояснень через український дрон у Польщі
Туск сказав, що розраховує на повну співпрацю з боку України
фото: PAP

Прем’єр-міністр Польщі наголосив, що його країна «не дозволяє проводити операції на своїй території чи над нею без чіткої згоди польської держави»

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував інцидент з українським безпілотником, який вибухнув поблизу литовсько-латвійського кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PAP.

«Хочу підтвердити: ми будемо дуже тісно співпрацювати з Литвою і, безперечно, з’ясуємо всі обставини інциденту з дроном, який вибухнув поблизу литовсько-латвійського кордону; за всіма даними, він (залетів – «Главком») зі сторони Польщі», – наголосив голова польського уряду. Він запевнив, що всі обставини будуть з’ясовані.

Туск додав, що розраховує в цій справі на «повну співпрацю з боку України, щоб дійсно точно з’ясувати, що сталося». «Без емоцій, без будь-яких злих намірів, але я буду дуже наполегливим, вимагаючи повних пояснень», – сказав він.

Прем’єр-міністр також наголосив, що «Польща не дозволяє проводити операції на своїй території чи над нею без чіткої згоди польської держави». «І це не зміниться, незалежно від того, хто б ці операції проводив», – підкреслив він.

У неділю в повітряний простір Литви залетів дрон, у зв’язку з чим були підняті винищувачі НАТО. Однак пілоти не змогли помітити об’єкт або підтвердити, що це був безпілотник, тому його не збили. Уламки дрона згодом було знайдено в селищі Юоджьоняй (Пасвальський район). Литовська влада повідомила, що це був український дрон, оснащений вибуховими речовинами. Україна перепросила за інцидент, зазначивши, що безпілотник міг збитися з курсу внаслідок дії російських систем радіоелектронної боротьби.

До слова, Польща готова розглянути запровадження спільного з Україною прикордонного контролю на польській території, якщо російські атаки створюватимуть загрозу для працівників пунктів пропуску та людей, які перетинають кордон. Водночас остаточного рішення щодо такого механізму поки немає.

Теги: війна Дональд Туск Польща

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