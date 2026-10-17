Туск озвучив тривожний прогноз щодо війни в Україні

Польський прем’єр наголосив, якщо Україна впаде, Європу чекають серйозні проблеми

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що найближчі місяці можуть стати вирішальними для майбутнього не лише України, а й усієї Європи. Ба більше – ескалації можлива вже до Різдва. Про це він заявив після саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

«Я не покладаюся на «свої прогнози» чи інтуїцію. Для мене важливі знання і конкретні повідомлення про те, що робити і як діяти – від наших, українських та союзних розвідувальних служб. Усе це зводиться до одного чіткого повідомлення: до Різдвяного вечора можна очікувати певної ескалації», – висловився міністр.

Туск зауважив, цілком ймовірно, що зима буде дуже складною, – «особливо коли йдеться про кордони, залізничні колії – усе, що може бути використано для транспортування з українського боку, зокрема газ, нафту і продукти харчування».

За словами Туска, побоювання щодо подальшого розвитку подій підтверджують заяви та інформація, якими ділилися учасники Європейської ради. Саме тому важливою, додав він, є підтримка України, зокрема напередодні зими.

«Якщо Україна впаде, у нас усіх будуть дуже й дуже серйозні проблеми», – наголосив польський прем’єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російські атаки по Україні відбуваються дедалі ближче до польського кордону, через що влада та силові структури країни готуються до можливих загроз.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час переговорів сторони обговорили загострення російських обстрілів та кроки, які допоможуть зміцнити захист України від ворожих атак.