Як зазначив Туск, висловлювання американського президента під час розмови звучали досить оптимістично

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом під час засідання «коаліції охочих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Туск розкрив, що лідери держав провели розмову з президентом США. Під час спілкування Трамп розповів їм про свої переговори з головою Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначив Туск, висловлювання американського президента під час розмови звучали досить оптимістично.

«Однак не буду приховувати, що я досить часто чую це від президента США. Його віра в добру волю Володимира Путіна здається непохитною, хоча поки що жодні факти її не підтверджують. Було б добре, якби рано чи пізно з’ясувалося, що Росія готова серйозно взятися за мирні переговори», – сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що 19 листопада в Берліні проходила зустріч «коаліції охочих» за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США. Учасники обговорювали подальшу підтримку України, гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.