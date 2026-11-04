Сенат США перейшов під контроль демократів – Associated Press

Партія Дональда Трампа втратила шість сенаторських мандатів, зокрема у штатах, де демократи десятиліттями зазнавали поразок

За підсумками проміжних виборів до Конгресу США, які відбулися 3 листопада, Демократична партія, за повідомленнями американських медіа, здобула контроль над Сенатом. Республіканці втратили шість місць, зокрема в Техасі, Канзасі та Південній Кароліні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

До виборів республіканці мали 53 місця в Сенаті проти 47 у демократів та незалежних сенаторів, які з ними співпрацювали. Для отримання більшості демократам необхідно було відібрати щонайменше чотири мандати. За наведеними результатами, їм вдалося здобути шість.

Однією з найбільш резонансних стала перемога демократа Адама Гамільтона над чинним сенатором Роджером Маршаллом у Канзасі. Це перша перемога представника Демократичної партії на виборах до Сенату від цього штату з 1932 року.

У Техасі демократ Джеймс Таларіко переміг генерального прокурора штату Кена Пакстона. Востаннє представник Демократичної партії здобував сенаторський мандат від Техасу у 1988 році.

У Південній Кароліні перемогу здобула Енні Андрюс, яка, за повідомленням джерела, стане першою жінкою, обраною до Сенату від цього штату. У Північній Кароліні колишній губернатор Рой Купер переміг республіканця Майкла Вотлі, якого підтримував Дональд Трамп.

В Огайо колишній сенатор Шеррод Браун переміг республіканця Джона Гастеда та повернув собі місце у верхній палаті Конгресу після поразки дворічної давнини.

В Айові демократ Джош Тюрек випередив республіканку Ешлі Гінсон. Після підрахунку 94% голосів він отримав 50,7%, тоді як його суперниця – 46,2%.

Водночас демократи зберегли свої позиції у Джорджії та Нью-Гемпширі. Зокрема, Джон Оссофф здобув переобрання в Джорджії, ставши першим із 1990 року сенатором-демократом від цього штату, обраним на другий повний термін.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, коментуючи результати виборів, заявив: «П'ять слів для американського народу: допомога вже на підході». За його словами, результати голосування засвідчили прагнення американців до політичних змін.

Крім того, Демократична партія здобула низку перемог на губернаторських виборах. У Джорджії перемогла Кейша Ланс Боттомс, у Техасі – Джина Інохоса, в Айові – Роб Сенд, а в Огайо – Емі Ектон.

За попередніми повідомленнями Associated Press, демократи також наблизилися до отримання більшості в Палаті представників, відібравши в республіканців понад шість виборчих округів.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність прийняти результати проміжних виборів до Конгресу незалежно від того, яка партія здобуде перемогу. В інтерв'ю The New York Times американський лідер також допустив співпрацю з демократами в разі переходу парламентської більшості під їхній контроль.