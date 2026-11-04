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Вибори у США: обидві партії налаштовані оптимістично, але Трамп побоюється гіршого сценарію – CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Вибори у США: обидві партії налаштовані оптимістично, але Трамп побоюється гіршого сценарію – CNN
3 листопада у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп налаштований не дуже оптимістично, скільки приватно визнав , що його партія може зіткнутися з найгіршим сценарієм 

Керівництво Демократичної та Республіканської партій демонструють оптимізм щодо результатів дня голосування. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Вище керівництво демократів у Палаті представників переконане у здатності здобути комфортну більшість, а урядовці з кабінету Дональда Трампа висловлюють позитивні оцінки щодо стану країни та його впливу на електорат.

Водночас джерела, близькі до Дональда Трампа, повідомляють, що приватні розмови президента свідчать про його побоювання щодо можливого найгіршого сценарію для Республіканської партії. Перші реальні підсумки з'являться, коли закриються виборчі дільниці в Кентуккі та Індіані.

Тим часом на окремих дільницях зафіксовано технічні збої, що змусило продовжити час їхньої роботи або змінити локації. Зокрема, в окрузі Вестчестер (штат Нью-Йорк) збої в сканерах унеможливили зчитування до 250 тис. бюлетенів на 332 дільницях. Конгресмен-республіканець Майк Лоулер зазначив, що члени виборчої комісії зберуть ці резервні бюлетені, а поліція забезпечить їхню доставку до центру підрахунку.

Ключові події дня виборів:

  • достроково вже проголосували понад 58,5 млн людей (за даними CNN, AP та Catalist), що суттєво перевищує загальні показники дострокового голосування 2022 року. Рекордну або підвищену явку фіксують у важливих для виборів до Сенату штатах Огайо та Айова.;
  • опитування CNN на дільницях свідчать про різноманітні пріоритети громадян. В окрузі Бакс (Пенсільванія) виборець заявив про занепокоєння зростанням цін, але підтримав Трампа та війну з Іраном. У Південному Портленді (Мен) виборці прогнозують перемогу сенаторки Сьюзен Коллінз;
  • проблеми з технікою у Вестчестері можуть затримати оголошення результатів у ключовому 17-му конгресовому окрузі Нью-Йорка, де демократи мають неоднозначні шанси. Дональд Трамп публічно підтримав республіканця Майка Лоулера, заявивши, що увага всієї країни прикута до Нью-Йорка;
  • апеляційний суд дозволив Міністерству юстиції попередити членів виборчих комісій про юридичну відповідальність у разі невиконання вимог щодо зміни процедур голосування. Крім того, на Алясці Мін'юст направляє листи особам, причетним до висунення кандидата-двійника до Сенату з ім'ям, ідентичним імені чинного сенатора-республіканця.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться, хто контролюватиме Палату представників і Сенат протягом наступних двох років президентства Дональда Трампа. Перші результати голосування очікуються в ніч на 4 листопада за київським часом.

До слова, Ольга Стефанішина зауважила, що проміжні вибори у США можуть змінити склад Конгресу та посилити вплив політиків, які виступають за підтримку України. Це може дещо полегшити для Києва роботу з американською владою, однак надовго ситуація навряд чи зміниться: після виборів у США почнеться підготовка до наступної президентської кампанії.

Теги: вибори Дональд Трамп США вибори у США

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