У Британії скасували ще одне інтерв’ю з Джонсоном

Політична кореспондентка телеканалу Sky News Бет Рігбі відмовилась від інтерв’ю з експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном

Інтерв’ю з Джонсоном для Sky News мали записати 10 жовтня в англійському місті Челтнем

Політична кореспондентка телеканалу Sky News Бет Рігбі відмовилася від інтерв’ю з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном через обмеження, що забороняють робити аудіозапис або розшифровку розмови. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

Інтерв’ю мало відбутися 10 жовтня в англійському місті Челтнем у межах промоції мемуарів Джонсона під назвою Unleashed («Розкутий» ). Однак через встановлені умови журналістка змушена була відмовитися.

«Я не можу записувати інтерв’ю за таких обмежень, тому, на жаль, змушена відмовитися від нього», – зазначила Рігбі у своєму повідомленні.

Вона висловила жаль через неможливість провести заплановану розмову, підкреслюючи важливість аудіозапису та розшифровки для професійної журналістської роботи.

Нагадаємо, Джонсон припустив, за якої умови Путін не вторгся б в Україну.