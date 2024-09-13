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Наступного року умови в'їзду до Британії змінюються: що слід знати українцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Наступного року умови в'їзду до Британії змінюються: що слід знати українцям
Аби відвідати Лондон, із туристів проситимуть новий податок
фото із відкритих джерел

З 2025 року за в'їзд до Великої Британії доведеться заплатити

Європейські мандрівники, які відвідують Велику Британію без візи, незабаром будуть зобов'язані сплачувати збір у розмірі 10 фунтів стерлінгів (близько 12 євро). Про це пише Delfi.
 
Згідно з новими правилами, які набудуть чинності наступного року, система електронного дозволу на в'їзд (ETA), вперше введена у Великій Британії для громадян Катару, поширюватиметься на мандрівників з усіх інших країн, включаючи громадян Європейського союзу та українців.

Податок стягуватиметься з усіх відвідувачів Великої Британії, включаючи немовлят та дітей, які не мають візи чи дозволу на проживання, роботу чи навчання.

Наразі громадяни Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів мають подавати заяву на отримання ETA перед в'їздом до Великої Британії.

У листопаді ця програма буде розширена та пошириться на більшість інших громадян, включаючи громадян США, але за винятком європейців. Наступної весни програму буде знову розширено, щоб включити до неї громадян Європи. Правила не поширюватимуться на громадян Ірландії.

«Після повного розгортання схема ETA усуне наявну прогалину у видачі попередніх дозволів і вперше дасть нам повне уявлення про тих, хто їде до Великої Британії», – йдеться у заяві міністра закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Схеми відмови від віз, звісно, ​​не нові. У США електронний дозвіл на в'їзд ESTA, який зараз коштує $21 і діє два роки, вперше було введено ще 2009 року.

Тим часом запровадження електронного дозволу ETIAS у Європейському союзі, який діє три роки і коштуватиме мандрівникам 7 євро (близько $7,50 ), було відкладено до 2025 року.

Велика Британія офіційно залишила Європейський Союз у січні 2020 року.

До слова, Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії звинуватила у шпигунстві шістьох співробітників британського посольства у Москві. Дипломатів позбавили акредитації.

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Теги: гроші візи туризм Велика Британія Європейський союз правила

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