Джонсон припустив, за якої умови Путін не вторгся б в Україну

Борис Джонсон: Дуже важливо, щоб ми розуміли, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною за свободу та демократію в Європі

Російський диктатор Володимир Путін не вторгся б в Україну, якби в той час президентом США був Дональд Трамп. Це припустив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю The Telegraph.

Експрем'єр вважає, що непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати Путіна не ризикувати війною з суверенною країною: «З погляду Кремля, існував реальний ризик того, що Трамп витлумачив би напад на європейську країну як образу Америки та світового порядку, і міг би вчинити жорстко».

Також журналісти запитали Джонсона чи варто Україні боятися, якщо Трамп стане президентом США, на що він відповів:

«Дуже, дуже важливо, щоб ми розуміли, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною за свободу та демократію в Європі, і якщо Україна впаде, це буде абсолютна катастрофа. І він це розуміє. Я не думаю, що він захоче увійти в історію як чоловік, який розпочав свій другий президентський термін не тим, що зробив Америку великою, а тим, що знову зробив Радянський Союз великим».

Раніше Борис Джонсон розповів, що під час офіційного візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у 2017 році в будівлі Міністерства закордонних справ Великої Британії було виявлено пристрій для прослуховування.

Також експрем'єр Британії заявив, що Україні необхідно надати військову допомогу у сумі не менше $500 млрд, або й трильйон, а також перестати думати про реакцію диктатора Володимира Путіна.