BBC скасувала інтерв’ю з Борисом Джонсоном через «прикру помилку»

Інтерв’ю з експрем’єром повинно було вийти в етер ввечері 3 жовтня

BBC довелось скасувати інтерв’ю з колишнім главою британського уряду Борисом Джонсоном через помилку телеведучої. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що телеведуча Лаура Куенсберг випадково відправила політику нотатки, підготовлені до її запитань. Куенсберг раніше була політичною редакторкою телеканалу, а зараз – телеведуча новинної програми.

За її словами, вона випадково надіслала Джонсону нотатки, які повинна була надіслати своїй команді. Ця помилка означає, що інтерв’ю довелось скасувати. Команда Джонсона погодилась на скасування.

«Це дуже засмучує і немає сенсу вдавати, що це не соромно і не розчаровує, адже є багато важливих питань, які потрібно поставити. Але, відкинувши червоні обличчя чесність – краща політика», – написала вона на X.

BBC, як державний мовник, перебуває під пильною увагою щодо того, як він ставиться до політиків. Інколи телеведучих політичних програм звинувачують у тому, що вони надають перевагу певній політсилі.

Інтерв’ю з експрем’єром повинно було вийти в етер ввечері 3 жовтня. Його анонсували як перше велике інтерв’ю Джонсона для просування його мемуарів. Очікувалось, що політик розповість, як його уряд боровся з пандемією коронавірусу та про партії, які сприяли його відставці.

Мемуари Джонсона опублікують 10 жовтня.

Нагадаємо, Борис Джонсон вразив заявою про суму необхідної Україні допомоги.

Раніше колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон за власною ініціативою запропонував мирний план експрезиденту США Дональду Трампу.

Як повідомлялося колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй щотижневій колонці для Daily Mail зазначав, що якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він «не кине українців».

До слова, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні, адже усвідомлює, що поразка може мати наслідки для Америки та світу.