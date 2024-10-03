Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

BBC скасувала інтерв’ю з Борисом Джонсоном через «прикру помилку»

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Телеведуча випадково відправила політику нотатки, підготовлені до її запитань
фото: Henry Nicholls / Reuters

Інтерв’ю з експрем’єром повинно було вийти в етер ввечері 3 жовтня

BBC довелось скасувати інтерв’ю з колишнім главою британського уряду Борисом Джонсоном через помилку телеведучої. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що телеведуча Лаура Куенсберг випадково відправила політику нотатки, підготовлені до її запитань. Куенсберг раніше була політичною редакторкою телеканалу, а зараз – телеведуча новинної програми.

За її словами, вона випадково надіслала Джонсону нотатки, які повинна була надіслати своїй команді. Ця помилка означає, що інтерв’ю довелось скасувати. Команда Джонсона погодилась на скасування.

«Це дуже засмучує і немає сенсу вдавати, що це не соромно і не розчаровує, адже є багато важливих питань, які потрібно поставити. Але, відкинувши червоні обличчя чесність – краща політика», – написала вона на X.

BBC, як державний мовник, перебуває під пильною увагою щодо того, як він ставиться до політиків. Інколи телеведучих політичних програм звинувачують у тому, що вони надають перевагу певній політсилі.

Інтерв’ю з експрем’єром повинно було вийти в етер ввечері 3 жовтня. Його анонсували як перше велике інтерв’ю Джонсона для просування його мемуарів. Очікувалось, що політик розповість, як його уряд боровся з пандемією коронавірусу та про партії, які сприяли його відставці.

Мемуари Джонсона опублікують 10 жовтня.

Нагадаємо, Борис Джонсон вразив заявою про суму необхідної Україні допомоги.

Раніше колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон за власною ініціативою запропонував мирний план експрезиденту США Дональду Трампу.

Як повідомлялося колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй щотижневій колонці для Daily Mail зазначав, що якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він «не кине українців».

До слова, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні, адже усвідомлює, що поразка може мати наслідки для Америки та світу.

Читайте також:

Теги: Борис Джонсон телеведуча політика партії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робін Вагенер
Депутат Бундестагу Робін Вагенер: Дозволити Україні бити по Росії – це ефективніше і дешевше Інтерв'ю
Вчора, 14:17
За даними керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, під завалами можуть перебувати ще до 18 людей
Ракетний удар по Полтаві та відставки міністрів. Головне за 3 вересня
3 вересня, 20:32
Дональд Трамп оголосив своїм кандидатом на віцепрезидента США сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію
Кандидат у віцепрезиденти США Венс припустив, яким є «мирний план» Трампа щодо України
13 вересня, 04:56
15 вересня, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент не постраждав
Замах на Трампа: підозрюваному висунуто обвинувачення
16 вересня, 20:46
Трамп розповів, чи буде балотуватися знову в президенти у разі поразки
Трамп розповів, чи буде балотуватися знову в президенти у разі поразки
22 вересня, 23:08
Політика Макрона отримує мінімальну підтримку у французів
Рейтинг Макрона рекордно впав: дані опитування
24 вересня, 15:26
Спікер Джонсон вимагає звільнити посолку України у США
Представник Конгресу США раптово вимагає від Зеленського звільнити посолку України
25 вересня, 23:53
Французьке ЗМІ розкрило подробиці вбивства ватажка «Хезболли»
Як Ізраїлю вдалося знищити ватажка «Хезболли»: версія французьких ЗМІ
30 вересня, 11:23
Джеймс Ерл «Джиммі» Картер-молодший народився 1 жовтня 1924 року в Плейнс (штат Джорджія, США), в сім'ї фермера
Найстаріший з президентів США відзначив сторіччя
1 жовтня, 15:06

Курйоз

BBC скасувала інтерв’ю з Борисом Джонсоном через «прикру помилку»
BBC скасувала інтерв’ю з Борисом Джонсоном через «прикру помилку»
Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі
Клопотенко посмажив сандалі та нарвався на хейт в соцмережі
Влада Нью-Йорка віднайшла незвичний метод боротьби із гризунами – ЗМІ
Влада Нью-Йорка віднайшла незвичний метод боротьби із гризунами – ЗМІ
Генасамблея ООН: конфуз №1. Чому глава Гаїті пив воду з графина?
Генасамблея ООН: конфуз №1. Чому глава Гаїті пив воду з графина?
Пілоти екстрено посадили літак через живу «знахідку» в їжі пасажира
Пілоти екстрено посадили літак через живу «знахідку» в їжі пасажира
Росіяни стали активніше здавати секс-іграшки як заставу під кредити
Росіяни стали активніше здавати секс-іграшки як заставу під кредити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
3418
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
1237
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
1204
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
1125
Путін збирається у країну, яка пропонувала мирні переговори між Україною та РФ

Новини

Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Сьогодні, 14:55
Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Сьогодні, 08:02
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Сьогодні, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua