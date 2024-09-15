Чи дійсно сучасні західні політики більш нерішучі, ніж їх попередники?
Хто більше підтримує Україну? Історія все розставить по місцях
Нам не подобається більшість нинішніх західних політиків. Подобався тільки Борис Джонсон, але і з ним вже якась зрада була, не згадаю правда яка саме, але точно була.
При цьому ми шукаємо велич у західних політиках минулого: от колись було, ревіли гармати, Рейган, Тетчер, не люди а титани, ого-го, вміли панувати, не те що зараз.
Але правда в тому, що недолугі та стурбовані нинішні хоч і з толкача і по жмені, але все ж дають нам зброю і гроші.
А «залізна леді» Тетчер у свій час порівнювала Україну з Каліфорнією (в сенсі яка там незалежність України, забудьте). Про «котлету по-київськи» за місяць до проголошення Незалежності від наступника Рейгана і його віце-президента Буша-старшого всі вже чули, напевно. І це яскраві антикомуністи, я про ліваків тогочасних навіть не кажу, з ними і так все ясно.
Незламний (без іронії) Черчиль (про Рузвельта і його дивне москофільство навіть не згадую) нормально так ділив колись Європу зі Сталіним.
Все це я до того, що нічого особливо не змінилося з попередніми часами. Хоча ні, трохи змінилося. В кращий бік. Але не сильно.
P.S. Як правильно зауважив Андрій Мохник – змінилася Україна. І це змінює ставлення світу до нас. В кінцевому рахунку все завжди залежить від нас самих. І підтримка союзників теж.
Коментарі — 0