Чи дійсно сучасні західні політики більш нерішучі, ніж їх попередники?

Борис Джонсон та Джо Байден куди більше допомогли Україні, ніж Маргарет Тетчер та Буш-старший

Хто більше підтримує Україну? Історія все розставить по місцях

Нам не подобається більшість нинішніх західних політиків. Подобався тільки Борис Джонсон, але і з ним вже якась зрада була, не згадаю правда яка саме, але точно була.

При цьому ми шукаємо велич у західних політиках минулого: от колись було, ревіли гармати, Рейган, Тетчер, не люди а титани, ого-го, вміли панувати, не те що зараз.

Але правда в тому, що недолугі та стурбовані нинішні хоч і з толкача і по жмені, але все ж дають нам зброю і гроші.

А «залізна леді» Тетчер у свій час порівнювала Україну з Каліфорнією (в сенсі яка там незалежність України, забудьте). Про «котлету по-київськи» за місяць до проголошення Незалежності від наступника Рейгана і його віце-президента Буша-старшого всі вже чули, напевно. І це яскраві антикомуністи, я про ліваків тогочасних навіть не кажу, з ними і так все ясно.

Незламний (без іронії) Черчиль (про Рузвельта і його дивне москофільство навіть не згадую) нормально так ділив колись Європу зі Сталіним.

Все це я до того, що нічого особливо не змінилося з попередніми часами. Хоча ні, трохи змінилося. В кращий бік. Але не сильно.

P.S. Як правильно зауважив Андрій Мохник – змінилася Україна. І це змінює ставлення світу до нас. В кінцевому рахунку все завжди залежить від нас самих. І підтримка союзників теж.