Британія оголосила нові санкції проти Росії

Великобританія обмежує майбутні плани Росії щодо сектору зрідженого природного газу

Велика Британія сьогодні запровадила нові санкції проти п’яти кораблів та двох судноплавних організацій відповідно до режиму санкцій проти РФ. Про це повідомляє уряд Великої Британії.

«Велика Британія запровадила санкції проти п'яти суден та двох організацій, залучених до російського сектору зрідженого природного газу (СПГ)», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні, 26 вересня, Сполучене Королівство вжило рішучих заходів щодо запровадження санкцій стосовно п'яти суден та двох пов’язаних з ними організації, залучених до транспортування російського СПГ.

Сьогодні під санкції потрапили наступні судна:

Pioneer (IMO 9256602)

Asja Energy (IMO 9216298)

Nova Energy (IMO 9324277)

North Sky (IMO 9953523)

SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

«Сьогоднішні заходи базуються на зусиллях союзників, спрямованих на придушення спроб РФ збільшити свої майбутні енергетичні прибутки – тобто, найважливіше джерело фінансування війни Путіна в Україні», – зазначають британські урядовці.

Cектор зрідженого природного газу є важливим джерелом фінансування незаконної війни Путіна в Україні. РФ планує збільшити свої прибутки, прагнучи збільшити свою частку світового ринку сектору зрідженого природного газу з 8% до 20%.

Нагадаємо. 11 вересня Велика Британія додала до санкційного списку десять нових танкерів, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн. Як зазначається в оновлених даних щодо санкцій, під обмеження потрапили судна Nikolay Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS Asia, Leonid Loza, Olympiysky Prospect, Zaliv Aniva, NS Clipper та NS Corona. Наголошується, що санкції введені проти суден, які беруть участь у діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація, підрив або загроза територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, або отримання вигоди від уряду Росії чи надання йому підтримки.

Раніше цього року Велика Британія додала 11 нових санкцій щодо морських суден у рамках санкційного режиму. Обмеження щодо суден, включно із «Залив Амурский» і «СКФ Печора», пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну. Імовірно, судна ходять під прапорами Панами, Габона і Островів Кука, йдеться в урядовому повідомленні.

Також Євросоюз запровадив санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній РФ. Санкції було запроваджено проти генерального директора «Трансконтейнера» Михайла Концерева.