Де живуть найнещасніші діти в Європі: результати дослідження

Результати дослідження The Good Childhood Report 2024 ілюструють неприйнятну картину благополуччя дітей у Великій Британії

Велика Британія зайняла найнижче місце у Європі за рівнем благополуччя дітей. Про це пише Euronews.

Минулого місяця благодійна організація Children's Society випустила звіт, в якому розглядається благополуччя молодих людей у ​​Великій Британії та проводиться їх порівняння з європейськими країнами. Проте дослідження благополуччя у Європі чомусь не врахувало дітей та молодь з України, які уже 950 днів поспіль живуть в умовах повномасштабної війни і щоденно ризикують власним життям. Їх аж ніяк не можна вважати щасливими.

Тим не менш, у доповіді Good Childhood Report йдеться про те, що в середньому 16,6% європейських підлітків не задоволені своїм життям. Найнижчий показник – у Нідерландах: лише 6,7% 15-річних підлітків заявили, що не задоволені своїм життям.

Скандинавські країни Фінляндія та Данія також зайняли добрі позиції: лише 10,8% та 11,3% відповідно повідомили про низьку задоволеність життям.

З іншого боку, найвищий рівень незадоволеності життям серед молоді відзначений у Великій Британії – 25,2%, Польщі – 24,4% та на Мальті – 23,6%.

«Результати дослідження The Good Childhood Report викликають тривогу та ілюструють неприйнятну картину благополуччя дітей у Великій Британії. Вони ясно показують, що благополуччя та задоволеність життям підлітків у Великій Британії нижче, ніж у їхніх однолітків у Європі», – сказав Джек О'Ніл, менеджер з політики та зв'язків із громадськістю благодійної організації The Children's Society.

Для аналізу задоволеності життям молоді в доповіді використовувалися дані з різних джерел, у тому числі Лонгітюдного дослідження домогосподарств Великої Британії, щорічного опитування The Children's Society та Програми ОЕСР з міжнародної оцінки успішності учнів (PISA).

Чому британські діти найнещасніші в Європі?

«Велика Британія демонструє помітно гірші результати, ніж інші європейські країни», – підкреслив О'Ніл. Велика Британія також продемонструвала найбільший розрив у задоволеності життям між благополучною та неблагополучною молоддю, що може вказувати на вплив соціально-економічної нерівності на благополуччя дітей.

Крім того, у доповіді йдеться, що країна посідає четверте місце за рівнем нестачі продовольства: 11% 15-річних підлітків пропускають їжу через брак грошей. «Ми також знаємо, що криза вартості життя у Великій Британії впливає на можливості молодих людей проводити вільний час або насолоджуватися спілкуванням з друзями чи родиною», – сказав О'Ніл.

Багато сімей у Британії повідомили про труднощі з оплатою канікул, позашкільних заходів для своїх дітей, а в деяких випадках навіть свят та особливих випадків: 41% сімей заявили, що не можуть дозволити собі такі заходи.

Крім того, 50% дітей повідомили, що відсутність грошей не дозволяє їм брати участь у таких заходах, як спілкування чи шкільні поїздки. Крім фінансових обмежень, діти також висловили серйозне занепокоєння різними життєвими проблемами, зокрема зростанням вартості життя. «Двоє з п'яти опитаних дітей та підлітків були стурбовані зростанням цін», – сказав О'Ніл.

Поряд із зростанням цін, дітей також турбували проблеми злочинності, безпеки в інтернеті та екології.

Значну роль у зниженні благополуччя дітей у Британії відіграли проблеми, пов'язані зі школою. 2024 року 14,3% молодих людей заявили, що не задоволені своїм шкільним досвідом.

За словами О'Ніла, одними з ключових проблем є безпека в школі, зокрема знущання, за якими Британія посідає друге місце в Європі.

«З міжнародних порівняльних даних та розмов з дітьми та підлітками ми знаємо, що знущання та тиск, пов'язаний з успішністю, діють на психіку дітей. Школа має бути для молодих людей можливістю створити спогади на все життя, знайти натхнення, завести друзів та сформувати надії на майбутнє. На жаль, для деяких дітей це не так...», – розповів експерт.

На тлі зниження рівня психічного здоров'я серед молодих людей Британія також має серйозні проблеми щодо забезпечення їм належної підтримки.

Згідно зі звітом, понад 270 тис. дітей все ще очікують на подальшу допомогу після первинного звернення до фахівців, причому однією з головних проблем є тривалий час очікування.

Хоча доповідь присвячена Великій Британії, аналогічні тенденції спостерігаються і в Європі – зниження рівня добробуту молодих людей відзначено в низці країн. За даними ЮНІСЕФ, частка 15-річних підлітків із високою задоволеністю життям знизилася з 74% у 2018 році до 69% у 2022-му у 23 країнах, за якими є дані.

Нагадаємо, тринадцять дітей, які були переміщені внаслідок війни, будуть обміняні між РФ та Україною. Домовленостей вдалось досягнути під егідою Катару. За словами катарського чиновника у розмові з журналістами, дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми родинами в Україні.